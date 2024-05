¿Qué significa que un hombre te diga para salir contigo pero luego no concreta? |

Muchas mujeres hemos estado atrapadas en el círculo de la confusión con alguien que promete y no cumple. Por eso es importante saber qué significa que un hombre te diga para salir contigo y luego no concrete, situación que genera incertidumbre, dudas y hasta inseguridades.

Si esto comienza a afectarte es importante que le pongas límites y descartes totalmente la idea de verte con él, pues si no está lo suficientemente interesado como para fijar una fecha y cumplir con su palabra, es una gran ‘red flag’, o señal de alerta, antes de iniciar una relación. Recuerda: un “no sé” es igual a un “no”.

¿Qué significa que un hombre te diga para salir contigo pero luego no concreta?

De acuerdo con el portal especializado en conducta humana, Psicología Online, hay varios motivos por los cuales esto sucede y que van desde la falta de interés real hasta realmente estar ocupados.

Un hombre realmente interesado hará todo lo posible para sorprenderte en la primera cita | (Freepik)

El primero y más frecuente de ellos es la indecisión. Aunque quizás le pareces atractiva o sabe que podría pasar un buen rato a tu lado, no está todavía tan seguro de que le atraigas o no sabe si realmente está dispuesto para una relación en este momento.

También sucede en personas que les gusta mantener abiertas sus opciones, porque tienen miedo al compromiso. Hay quienes se sienten cómodas hablando por WhatsApp, charlando contigo e incluso coqueteándote, pero les da ansiedad trascender a algo más, así que ese temor producto de temas internos no los hace trascender a llevar un vínculo fuera de lo digital o lo casual.

Quien gusta de ti, hace tiempo, esfuerzo e invierte dinero para verte | (Freepik)

De hecho, algunos simplemente lo hacen para sentirse deseados o aumentar su ego, cuando en realidad no tienen intenciones de concretar algo.

Otra cosa que significa que un hombre te diga para salir contigo pero luego no concreta es que es una persona sobreocupada que no ha definidido sus prioridades en la vida, así que en el momento en el que le surge otro compromiso (usualmente laboral), lo atiende y deja su lado personal de lado. No tener tiempo, mala gestión de su agenda o un problema de última hora pueden influir.