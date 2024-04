Hay señales que debes analizar para tomar una decisión de seguir o no con tu pareja

¿No te entusiasma su llegada? Estas son las señales que indican que ya no estás enamorada

Estar enamorada es un sentimiento hermoso que te hace pensar en esa persona todos los días, querer estar con ella y sentir “mariposas en el estomago” como lo identifican las más románticas.

Keyla sintió todas esas cosas cuando decidió estar con su actual novio, pero con el tiempo poco a poco el entusiasmo, la alegría, las ganas y el deseo por él se fueron apagando, al punto de ya no soportar ni estar a su lado.

Sucede y con mucha frecuencia que el amor comienza a desaparecer y ¿Cómo identificamos esas señales? ¿Cómo saber si ya no amas a esa persona de la que decías estar enamorada?.

Estas 6 señales te indican que ya no estás enamorada y que debes tomar una decisión pronto:

No sientes entusiasmo al verlo

Cuando empezó la relación te emocionabas, te sentías feliz de tenerlo a tu lado y muchas veces tristeza cuando no lo estaba. Con el pasar del tiempo ya no sientes lo mismo y ni siquiera lo extrañas o te alegras cuando está ausente, son claras señales que ya no estás enamorada.

Te irritas cuando estás a su lado

Si en vez de disfrutar con tu novio o marido ahora ha llegado un punto en el que estar con él te irrita, te pone nerviosa y te hace sentir incómoda, claramente, ya no sientes lo mismo que antes. Lo mejor que puedes hacer es analizarte y hablar con él todo lo que necesites aclarar y buscar ayuda para decidir qué es lo mejor para ambos.

Sueñas o has pensado en engañarlo

Si estás buscando cómo saber si quieres dejar a tu pareja, que hayas pensado en engañar a tu pareja es una de las señales definitivas de que ya no estás enamorada. En este caso lo más aconsejable es que lo hables con él, acudas a terapia en pareja o acudas a un psicólogo. Si realmente ya no te sientes cómoda en esta relación y si además no ves una solución sencilla, lo recomendable será que lo dejes o se den un tiempo.

Ya no hablas de planes futuro

Es probable que te sientas insegura y que tengas dudas sobre muchos aspectos de tu vida, pero si estas dudas incluyen que no tienes nada claro pensar en un futuro con tu pareja es que ya no sientes lo mismo y en tu futuro no está seguir al lado de él.

Le pides a cada momento que cambie

Un error muy habitual en las relaciones es querer que la otra persona cambie y creer que esto será posible. Si tienes una relación de pareja y tienes la ilusión de que algún día cambiará, lo más probable es que estemos bastante equivocados y llegará el día en que nos frustremos.

Si tienes dudas sobre cómo saber si debes dejar a tu pareja, piensa que si antes te parecía todo o casi todo bien en cómo era esa persona y ahora te das cuenta de que no y que llevas un tiempo queriendo que cambie, probablemente no estás enamorada como lo estabas antes.

No hay respeto

El respeto en la pareja es algo vital, por lo tanto si te das cuenta de que ya no lo respetas como solías hacerlo piensa en que ya no le aprecias ni quieres como antes. Si no te importa casi nada de lo que dice u opina o cómo se siente o qué necesita, desde luego has perdido el interés y seguramente te importe poco porque te sientes atrapada en la relación.

Si alguna vez te das cuenta de que en las discusiones le insultas o piensas que es un inútil, claramente no le estás respetando, así que es algo que debes corregir si pretendes intentar arreglar la relación o plantearte muy seriamente terminar.