Qué significa que tu ex te desbloquee en redes tras mucho de haber terminado, y no es que quiere recuperarte

Existen diferentes razones por las que tu ex te puede desbloquear en redes

Muchas veces cuando terminas una relación, quien era tu pareja decide bloquearte para no saber más nada de ti y superarte o simplemente seguir su camino, algo que sin duda es beneficioso para los dos.

Sin embargo, luego de mucho tiempo y cuando ya finalmente lo has superado, de repente ese hombre te desbloquea y quedas con muchas dudas.

No sabes por qué lo hizo ni qué significa, y por eso aquí te mostramos algunas de las razones por las que eso puede suceder.

Qué significa que tu ex te desbloquee de redes mucho tiempo después de haber terminado

Porque te extraña

Una de las razones por las que tu ex te desbloquea de redes puede ser porque comenzó a extrañarte y le entró la nostalgia.

Él quiere saber de ti, qué estás haciendo, si tienes pareja, y para ello te desbloquea y quiere ponerse al día, pero no quiere decir que te quiere recuperar.

Quiere que lo busques y le escribas

Otra razón por la que tu ex te desbloquea de redes después de mucho tiempo de haber terminado es porque quiere que tú lo busques y le escribas.

Y es que piensa que así llamará tu atención, pero va a esperar que tú seas quien lo contacte y solo quiere jugar contigo.

No te ha superado

También puede que tu ex te desbloquee de redes porque aún no te supera, todavía te ama y quiere hablar contigo para finalmente cerrar ese capítulo.

Si es así, seguro te lo dirá apenas te desbloquee, y te lo hará saber y allí tienes que analizar qué es lo que quieres y te conviene y si es prudente hablar de nuevo con él.

Se enteró que tienes pareja

Muchas veces ese ex que te bloqueó, te desbloquea cuando se entera que tienes una nueva relación porque simplemente no quiere verte feliz.

Así que si no solo te desbloquea si no que te escribe y pregunta por tu nueva pareja, es porque está celoso y quiere recuperarte, pero no porque te ame, sino porque te quiere controlar.