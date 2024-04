No está ‘bromeando’ contigo, te está haciendo bullying: 5 claves para identificarlo en la pareja

Según la ciencia, un poco de bullying es saludable para fortalecer la relación de pareja con la complicidad y risas que trae, pero es peligroso en exceso. Cuando las ‘bromas’ se pasan de la raya, se cae en maltrato psicológico y no lo podemos minimizar, excusar o normalizar.

De acuerdo con GQ, la Universidad de Kansas realizó 39 estudios en los que descubrieron que el humor es un elemento fundamental para construir una relación sana, fuerte y exitosa.

No obstante, “el humor agresivo es una mala señal dentro de las relaciones en general” porque los chistes hirientes y ofensivos hacen que el otro pierda el interés, considere buscar a alguien nuevo y que se le destruya el autoestima.

Claves para identificar el bullying en pareja

Te insulta entre risas

La sonrisa solo es una excusa para dulcificar lo que con palabras hirientes te dice. No tienen que ser demasiado fuertes para que se cuenten entre las cosas que no debes permitir, pues ya con decirte “tonta” o “débil” está enviándole mensajes a tu cerebro poco sanos y etiquetas de menosprecio que dañan la relación.

Muchos agresores encubren sus propios sentimientos de insuficiencia y baja autoestima mediante sus palabras, o simplemente son narcisistas y egocéntricos.

Burlas de cosas que te duelen

Es normal recordarle un episodio cómico a una pareja y hacerle un par de bromas, pero alguien empático no lo haría con un tema que para ti resulte sensible o delicado. Por ejemplo, si hace chistes de tu imagen corporal cuando sabe que eso te afecta.

Te presiona a reaccionar

Se incomoda si no reaccionas como él desea y te controla como si fueses su títere, sin dejar que tengas libertad o autonomía. Se puede ver representada en actitudes como que te reclame por no dejarte ser el centro de sus burlas, devolverle las críticas o que no te rías.

Lo hace frente a los demás

Cuando esto pasa, es una gran ‘red flag’ de que el bullying en pareja está escalando de manera importante para intimidarte. Puede compartir tus secretos o exponerte de forma vergonzosa para que seas el centro de burlas de todos.

Hace comparaciones

A nadie le gusta que lo comparen con otro, sobre todo si va a salir mal parado. Si hace chistes comparándote con una ex, o con una celebridad porque no luces como ella, por ejemplo, sal de ahí. Además casi nunca te hace cumplidos, solo te ataca. Esto ya es acoso verbal.