¡No es amor! Cómo saber que estás con un celópata: frases y actitudes que lo dejan en evidencia

Cuando estás en una relación muchas veces te ciegas de amor y piensas que los celos de tu pareja son lo más lindo y tierno porque lo asocias con amor , pero no es así, estás con un celópata y ni cuenta te has dado.

Y es que los celos nunca son buenos ni positivos como te han hecho creer, son inseguridad y muchas veces este tipo de hombres terminan por arruinar tu vida y hasta querer cotrolarla, haciendo que te pierdas a ti misma.

Por eso, te decimos cuáles son las actitudes y frases que dice un hombre celópata para que estés alerta y entiendas que eso no es amor, al contrario, es momento de terminar la relación.

Frases y actitudes que evidencian que estás con un celópata

Te dicen “confío en ti, pero no en los demás”

Cuando un hombre te dice que confía en ti pero no en los demás, no es cierto, solo quiere controlar tu vida y te hace pensar que el problema no eres tú, sino tus amigos.

Así que si tu pareja te dice esto no creas que te quiere proteger, ni es nada lindo, al contrario, no confía en ti y nunca lo hará.

Quiere ir a donde tú vas y no te deja sola

Si tu pareja quiere estar contigo y salir contigo y tus amigos sin dejarte tu espacio, es porque no confía en ti y tiene inseguridades.

Está bien que salga contigo si tú quieres, pero si es tu momento de estar sola con tus amigos y no lo quieres, no debes permitir que vaya.

Te pregunta quién te manda tantos mensajes

Otra forma de saber que estás con un celópata es si te dice o pregunta “quién te manda tantos mensajes” y quiere revisar tu celular.

No es normal ni sano que un hombre diga ni haga eso, si lo hace es porque no confía en ti y desconfía hasta si le dices que se trata de alguien de tu familia.

Te dice “por qué te arreglas tanto”

Si tu pareja te dice que no entiende por qué te arreglas tanto para salir cuando vas sin él, definitivamente quiere controlarte y es un celópata.

A un hombre nunca le molestará que te arregles y luzcas aún más hermosa sin importar si vas con él o sin él, y si no le gusta es porque es inseguro y no quiere que nadie más te vea.