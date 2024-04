Los cuatro jinetes del Apocalipsis en el amor: así puedes identificar y combatir los hábitos tóxicos con tu pareja

El amor puede ser un terreno complejo y desafiante, donde es inevitable que surjan obstáculos que ponen a prueba la relación. Es aquí donde a muchas parejas les resulta difícil aceptar que no es la presencia de conflicto lo que indica una relación problemática sino los hábitos y comportamientos tóxicos que pueden provocar una serie de consecuencias negativas que afectan tanto a nivel individual como a la dinámica de la relación en sí misma.

En entrevista con Nueva Mujer, Nora Taboada, Fundadora de AFE Liderazgo Consciente, profundizó en el tema de ‘Los cuatro jinetes del amor’, del profesor John Gottman, que engloban dichos hábitos y comportamientos tóxicos que van desde la crítica hasta el desprecio.

Pareja Ciertos comportamientos puede afectar negativamente causando ansiedad y estrés (Freepik)

“En ‘Los desastres del amor’, del doctor John Gottman, se presentan cuatro jinetes, el primero es la crítica constante que implica un ataque a la personalidad o carácter de tu pareja o su manera de hacer las cosa pero no es tan letal como el segundo que es el desprecio, el más dañino porque es como la crítica pero tiene la intención de socavar psicológicamente a la persona”, señaló Taboada. “Cuando desprecias al otro lo haces desde una posición de superioridad. Esto es dañino porque hay una falta de respeto, es un ataque directo”.

Gottman, quien es experto en relaciones de renombre internacional y autor de bestsellers, los llama ‘Los cuatro jinetes del Apocalipsis en el amor’, como una metáfora utilizada para describir comportamientos contraproducentes que son tan letales que predicen el fracaso de las relaciones si no se cambian.

Pareja Caer en patrones perjudiciales conlleva a una sensación de inseguridad o falta de valía. (Freepik)

“El cuarto jinete es la actitud defensiva. Si en una relación hay crítica y desprecio, las personas se van a defender. Es un jinete porque no escuchamos para construir sino para contraatacar. Entonces este se manifiesta en una conducta reactiva, por ejemplo, yo te levanto la voz porque tú también me criticas. Por último está ‘la pared de piedra’, la evasión. Según el violentómetro, ignorar a alguien es el primer signo de violencia, esto es como no ver a la persona a los ojos, cambiar de tema si está hablando algo, salirse de la habitación o responder con monosílabos”, señaló la especialista.

La crítica, el desprecio, la actitud defensiva y la evasión son como venenos silenciosos que pueden derrumbar gradualmente la base de una relación de pareja. Estos comportamientos provocan un clima de negatividad y resentimiento, bloquean cualquier intento de resolver problemas de manera constructiva y alimentan un ciclo de conflicto interminable.

Taboada aseveró que el que existan estos ‘jinetes’ es señal de que hay que trabajar en la relación, aprender a procesar las emociones para poder conectar de una manera mucho más constructiva.

Pequeños gestos que hacen grandes diferencias

Pareja Los pequeños gestos diarios fortalecen la relación (Freepik)

De acuerdo con la especialista, cuando en una relación se tiene una rutina de comportamientos tóxicos, la confianza se ve afectada de forma importante. Es aquí donde las ofertas de conexión se vuelven clave ya que son aquellos gestos realizados para establecer una conexión emocional, física o social con el otro.

“En el caso de las parejas que terminan separándose, estas ofertas de conexión tuvieron respuestas sólo 3 de cada 10 veces. Mientras que, las parejas que permanecen juntas experimentaron respuestas a sus ofertas de conexión en 9 de cada 10 ocasiones”, reveló Taboada y agregó: “no sólo es importante considerar cómo nos conectamos y nutrimos nuestra relación cuando enfrentamos dificultades, sino también durante todo el tiempo”.

Una conversación significativa, un gesto de cariño, una muestra de apoyo o cualquier otro acto destinado a fortalecer el vínculo entre ambos pueden ser actos cotidianos imperceptibles pero de gran valor que se vuelven cruciales para mantener la intimidad y la cercanía ya que son una forma de demostrar amor, afecto y compromiso hacia el otro. Ignorarlas o rechazarlas repetidamente puede generar distancia emocional y resentimiento en la pareja.

Estrategias para mejorar la conexión en pareja

Pareja Recuerda siempre evitar los juicios en tu relación (Freepik)

De acuerdo con Taboada, existen investigaciones que hablan sobre la “comunicación no violenta”, del doctor Marshall Rosenberg, experto mediador en relaciones humanas, quien habla de cuatro pasos importantes. “Lo primero es que debes evitar los juicios porque si la otra persona se siente juzgada, inmediatamente va a ser reactiva y se cierra la comunicación. El segundo paso del modelo es expresar los sentimientos. La tercera es identificar las necesidades y por último va la solicitud, la cual va orientada a la acción. Hay que partir de los hechos”.

La escucha es fundamental y respecto a esto, la especialista puntualizó que lo más importante es que sea activa, es decir, escuchar para entender. “La escucha profunda es esa en la que yo realmente soy capaz de tomar perspectiva, trata de ver las cosas como el otro las ve. Es decir ‘me abro a aprender de ti y para dejarme influir’”. .

Finalmente la especialista destacó que junto a ésta, la generosidad y la gentileza son aspectos esenciales en una relación de pareja, ya que crean un sentido de seguridad y confianza en la relación, además de que promueven un clima de respeto, comprensión y empatía.