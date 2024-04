No todas las mamás aman a primera vista a su bebé: ¿por qué y qué hacer para reforzar el lazo?

A lo largo de los los nueve meses de embarazo, las mujeres comienzan a sentir cariño por su bebé sin conocerlo gracias a la segregación de oxitocina, mejor conocida como al “hormona del amor”.

Sin embargo, cuando al fin nace, ¿es verdad que sienten un amor a primera vista por su retoño? La respuesta es sí y no. En realidad, es depende, porque cada madre tiene una experiencia distinta.

Durante el esperado primer contacto, algunas mamás viven una especie de flechazo cuando ver por primera vez a su bebé. El amor que sienten hacia sus pequeños surge con solo darles una mirada.

Recomendados

Durante el esperado primer contacto, algunas mamás viven una especie de flechazo cuando ver por primera vez a su bebé | (Pexels)

No obstante, muchas mujeres no sienten nada de eso y no significa que no amen a sus bebés. Lo que sucede es el que amor que experimentaban durante la gestación era por un ser idealizado.

Ahora, es momento de amar a alguien que, si bien creció en su vientre, apenas acaban de conocer. Pero, ¿por qué unas mamás sí se enamoran a primera vista de sus bebés y otras simplemente no?

La razón por la que no todas las mamás se enamoran a primera vista de su bebé

Al respecto, la psicóloga Isabella Visconti habló en una reciente entrevista con El Heraldo de México. “Es una de las expectativas más romantizadas de la maternidad”, comentó la experta al medio.

“Creemos que nos van a dar a nuestro bebé y que porque creció en nuestra panza la conexión va a ser inmediata, pero no siempre es así, hay mujeres que sí lo viven (…) y hay mujeres que no”, dijo.

Según Visconti, hay algo que determina si ese “flechazo” se dará o no: las hormonas, principalmente la oxitocina, pero también otras que se segregan en el parto y los primeros minutos tras alumbrar.

Por eso, el primer contacto es decisivo para mamá y bebé. Se deben respetar los primeros segundos de vida del menor porque se generan muchas hormonas en este lapso y se empieza a forjar el lazo.

No obstante, la especialista en salud mental perinatal y materna afirmó que si una mamá no experimenta este enamoramiento a primera vista no quiere decir que nunca amará a su bebé.

el primer contacto es decisivo para mamá y bebé en su relación temprana | (Pexels)

Al igual que con otro ser humano, el vínculo se irá fortaleciendo con el paso del tiempo. “La oxitocina es la que nos hace vincularnos, se segrega al momento del parto y de la lactancia”, explicó.

“Con el hecho de pegarnos a nuestro bebé, conectarlo mirarlo, ver sus necesidades y tener esta capacidad de responder ante ellas se va liberando oxitocina y se va formando este vínculo”, apuntó.

¿Cómo fortalecer el lazo entre mamá y bebé?

A pesar de tener esto claro, algunas progenitoras sienten culpa por no haberse enamorado de sus hijos con el primer vistazo; sin embargo, la experta recalca que no deben sentirse mal al respecto.

Y es que cada madre vive sus etapas de forma distinta y la perinatal es especialmente una en donde se romantizan muchos momentos, pero al vivirlos se dan cuenta de que todo es distinto y personal.

Con respecto a los lazos entre madre e hijo, depende de cada mamá fortalecer el vínculo con su bebé. Para eso, hay algunas acciones que se pueden hacer que ayudarán mucho a vincularse.

Tales como amamantar o darle el biberón al bebé; arrullarlo hasta calmarlo o dormirlo; cambiarle los pañales y la ropa; cargarlo con un sistema de porteo y también hacer contacto piel con piel.

Amamantar o darle el biberón al bebé ayuda a fortalecer el vínculo madre-bebé | (Pexels)

De acuerdo al medio previamente mencionado, al involucrarse en el cuidado y la crianza del menor, tanto el amor más profundo como la conexión madre-bebé se desarrollarán de forma inconsciente.