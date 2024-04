4 cosas que jamás debes publicar en redes de tu relación si quieres que sea estable, sana y duradera

Relación No es nada positivo exponer tu relación en las redes (Tofros.com / Andrea Piacquadio/Pexels)

En las redes solemos compartir gran parte de nuestra vida, y por supuesto una parte de ello es nuestra relación sentimental.

Sin embargo, existen algunas cosas de la relación que jamás debemos compartir pues la perjudicarán y pueden llevar a la ruptura, o mínimo, a muchas discusiones.

Así que si no quieres poner tu noviazgo en riesgo es mejor que no compartas esto de tu relación nunca en las redes y no te expongas.

Las peleas

Muchas veces las redes sirven como un desahogo y solemos cometer el error de compartir hasta las peleas, exponiendo nuestros problemas , a nuestra pareja y la relación.

Esto no solo perjudica la relación porque haces público algo que debería ser privado, haciendo que tu pareja se moleste y con razón, sino que después te vas a arrepentir de haberlo hecho, pero, aunque lo borres ya será muy tarde.

Menosprecios e insultos a tu pareja

Otra cosa que jamás debes compartir en redes sociales es insultos a tu pareja o menosprecios, por muy molesta que estés para hacerle daño.

Y es que esto solo traerá problemas con tu pareja, además que es algo que jamás te gustaría que él te hiciera a ti, así que nunca le faltes el respeto y menos en público.

Sus logros y momentos felices

Aunque te parezca exagerado, tampoco es bueno que compartas lo bueno de tu relación, como sus logros, ya sea una casa juntos, compromiso, boda, o sus momentos felices.

Y es que muchas personas pueden envidiar lo que tienen y te llenarán de los peores deseos y malas vibras, lo que puede que afecte tu relación.

Chistes o secretos que son de ustedes

Tampoco es recomendable compartir cosas muy íntimas de ustedes como sus chistes o secretos, pues expondrás tu relación.

Al hacerlo y compartirlo con todos perderán su privacidad y harán que todos sepan esos detalles que solo ustedes deberían saber, afectando su noviazgo.