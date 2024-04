Qué no debes hacer durante el eclipse solar del 8 de abril para no atraer las malas energías

Eclipse solar Si no quieres atraer las malas energías es mejor que sepas qué no debes hacer ( Jongsun Lee/Unplash)

El próximo lunes 8 de abril ocurrirá un eclipse solar total que oscurecerá parte del planeta y han augurado que será el más largo del mundo en más de una década.

Cuando ocurren estos fenómenos astronómicos las energías se mueven como nunca, tanto las positivas como las negativas, y es importante que sepas qué cosas no debes hacer para que no atraigas las malas.

Y es que muchas veces consideras que debes hacer algunas cosas para atraer buena suerte y resulta que estás logrando todo lo contrario, así que te decimos qué no debes hacer durante el eclipse.

Lo que no debes hacer durante el eclipse solar del 8 de abril para no atraer las malas energías

Llevar amuletos

Durante el eclipse solar es importante que no lleves amuletos pues la energía está muy densa y hace que no tengan las condiciones para atraer la buena suerte.

Y no solo eso, sino que puedes afectar tu suerte y activar las malas energías así que lo mejor es que no los uses sino hasta 48 horas después del eclipse.

Hacer rituales de renovación energética

Hacer rituales de renovación energética durante el eclipse solar es lo peor que puedes hacer, pues no solo no darán resultado, sino que puedes conseguir quiebres energéticos, atrayendo la mala suerte.

Esto ocurre porque al sol ser opacado por la tierra la luz no está en su máximo esplendor y se genera un corte de luz, así que estos tipos de rituales no son nada recomendados.

Mirar al sol y pedir deseos

Muchos rituales indican que se puede hacer una lista de deseos durante el eclipse y leerla o decirlas mirando al sol pero esto es un gran error.

Primero porque puedes dañar tu vista y segundo porque vas a atraer las malas energías a ti y a todo eso que deseas lograr, así que mejor no lo hagas.