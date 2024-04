¿Por qué tu ex no te escribe pero sí mira todo lo que publicas en redes sociales? | (Unsplash)

Cuando no queremos saber nada de nadie, ni siquiera consumimos su contenido en internet. Pero qué sucede cuando es tu ex el que no te escribe pero no se pierde ninguna de tus actualizaciones en redes sociales. Este es un caso digno de estudio que le sucede a muchas mujeres en el mundo y que tiende a confundirnos, porque podría indicar que la persona todavía tiene interés en nuestra vida, aunque no se atreva a dar el paso.

No obstante, no deberíamos hacernos ilusiones solo por esta razón, ya que si no se terminó la relación de mala manera, puede ser con fines casuales y amistosos como hace con el resto de su círculo social. ¿Cómo saberlo?

Stalkear luego de una ruptura es algo habitual, pero que puede convertirse en una obsesión | (Freepik)

¿Por qué tu ex mira todo lo que publicas en redes sociales?

Pues bien, al respecto, el portal especializado Psicología Online afirma que podría tratarse de una persona que no sabe cómo mantenerse en tu vida de forma activa luego de lo sucedido entre ustedes y que prefiere un rol secundario para no confundir las cosas. O bien, porque simplemente es incómodo. El aburrimiento es otro de los factores que influye.

Recomendados

De hecho, esta curiosidad es muy común y motiva a los expertos a recomendar el contacto cero después de una ruptura si hemos acabado con el corazón roto para superarle más rápido. Saber lo que está haciendo otra persona constantemente puede ser dañino ya que tendemos a pensar que nos ha olvidado y su vida no se ha visto afectada por ello.

Esto indicaría que tu ex quiere seguir atento de tu vida | (Freepik)

Pese a esto, hay quienes son masoquistas y prefieren estar ahí en vez de no saber. Según datos de Pew Research, citado por El País, en 2019 un 70% de los usuarios de redes sociales en Estados Unidos han usado Instagram para mirar los perfiles de sus ex al menos una vez.

“Tenemos la curiosidad de saber qué está haciendo o con quién está y, al conseguir esa información, se produce una pseudoconexión. La separación puede provocar un vacío y esto es como un intento de mantener al otro en tu vida”, señala la psicóloga Gabriela Paoli a la misma fuente, afirmando que se da mayormente en casos donde hay o hubo dependencia emocional.