¿Cómo pueden ver los niños el eclipse solar de manera segura?

Los eclipses solares ocurren cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol por un tiempo muy breve y bloquea parcial o totalmente al Sol. Compartir este gran evento con su hijo podría ser algo muy divertido, pero el daño ocular es un riesgo en el que debe pensar.

Siempre es peligroso mirar al sol, aunque sea durante unos segundos. Aunque el sol puede no parecer tan brillante durante un eclipse solar, los rayos que emite pueden dañar los ojos. Los siguientes consejos pueden ayudar a proteger la vista de su hijo.

¿Por qué es peligroso ver un eclipse solar sin protección para los ojos?

Mirar al sol sin la protección adecuada puede dañar (quemar) una parte del ojo llamada “retina” en tan solo unos instantes. Y como no es doloroso, los niños no saben que se les están dañado los ojos.

Los síntomas de una retina dañada suelen tardar varias horas en aparecer. Entre los síntomas leves se encuentran los siguientes:

ojos llorosos

malestar al mirar luces brillantes

dolor de cabeza

Cuanto más tiempo alguien mira un eclipse sin contar con la protección adecuada, más graves pueden ser los síntomas. Entre los problemas de visión más graves que pueden ocurrir se encuentran los siguientes:

visión borrosa

puntos ciegos

problemas para ver colores o formas

La mayoría de las veces, los síntomas desaparecen por sí solos después de un tiempo. Pero esto puede llevar meses. Y en ciertos casos no desaparecen por completo. Si los niños tienen algún problema ocular después de un eclipse, deben consultar con un oftalmólogo (especialista en las enfermedades de los ojos).

Consejos para ver un eclipse solar de forma segura

Use gafas para eclipses o utilice un visor solar. Estas gafas y visores tienen lentes que son miles de veces más oscuras que las lentes de las gafas de sol normales.

Las gafas de sol normales no protegerán los ojos de su hijo durante un eclipse solar. La American Astronomical Society (Sociedad Astronómica Estadounidense) ofrece consejos sobre el uso seguro de estas gafas y visores especiales. Elija aquellos que cumplan con el estándar de seguridad ocular llamado ISO 12312-2. Los que no sean ISO 12312-2 son falsos y no brindarán suficiente protección. No utilice gafas ni visores que estén dañados.

Utilice un proyector estenopeico. Esta es una manera de proyectar la imagen del eclipse en otra superficie, como una ficha o una caja de cartón, utilizando un pequeño agujero. La NASA cuenta con instrucciones detalladas de cómo armar el proyector.

