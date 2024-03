¡No confíes en ellos! Los 4 hombres del zodiaco que son capaces de decir te amo sin sentirlo

Existen algunos hombres del zodiaco en los que no se puede confiar, pues no solo te engañan y mienten, sino que dicen cosas sin sentirlo.

Si tú quieres escuchar u n “te amo” ellos son capaces de decírtelo solo por complacerte o para evitar alguna discusión contigo, pero en realidad no lo sienten.

Así que, si tu pareja es de alguno de estos signos del zodiaco, te alertamos que estés atenta a cuando te diga esta palabra tan fuerte e importante porque puede estar mintiendo.

Escorpio

Los hombres de Escorpio suelen decir lo que tú quieres escuchar, especialmente un “te amo” aun cuando no lo sientan.

Ellos te lo podrán decir de la forma más romántica, pero no les creas, pues suelen mentir solo para no discutir contigo.

Géminis

Los de Géminis también son capaces de decir que te aman sin sentirlo, solo porque tú lo digas primero y quiera evitar que te sientas mal.

Ellos son sensibles, por lo que no quieren verte sufrir y si tú les dices que los amas, ellos te dirán lo mismo no importa que no lo sientan.

Leo

Los hombres de Leo son mentirosos y no temen en engañarte con cualquier cosa, especialmente a la hora de decirte que te aman.

Y es que ellos no se enamoran tan rápido, les toma tiempo, pero son capaces decir “te amo” sin sentirlo así que debes tener mucho cuidado.

Piscis

Los piscianos también te pueden engañar al decir la palabra que más quieres escuchar, pues solo quieren engañarte para que te hagas ilusiones.

Estos hombres suelen ser muy crueles en el amor y son capaces de decir te amo un día y al otro terminar contigo, por lo que debes desconfiar de ellos.