Cómo combatir la pérdida de colágeno a los 30: claves para no dejar que las arrugas aparezcan

El colágeno es una proteína encargada de dar firmeza y elasticidad a la piel haciendo que luzcas joven y fresca y no tengas arrugas.

Generalmente la piel comienza a perder colágeno a partir de los 25 años y cada año esa pérdida va en aumento, por eso es que comienzan a aparecer las arrugas, líneas de expresión en la frente, y las patas de gallo.

Sin embargo, existen formas de combatir la pérdida del colágeno a los 30 años y te decimos cómo lograrlo.

Recomendados

Formas de combatir la pérdida de colágeno a los 30 años

No te expongas al sol

Aunque no lo creas, exponerte al sol es uno de los factores que más ayuda a que la piel pierda su firmeza y elasticidad y vayan apareciendo las arrugas.

Por eso es importante que no te expongas al sol y si lo vas a hacer uses protector solar, incluso si no te expondrás al sol el protector debes aplicarlo al salir de tu casa para que tu piel esté protegida.

Consume alimentos ricos en vitamina C

Si quieres batallar contra la pérdida de colágeno los alimentos con vitamina C son indispensables, pues ayudará a que tu piel luzca radiante y firme.

Puedes agregar alimentos ricos en vitamina C a tu dieta como frutos rojos, piña, sandía, melón, kiwi, brócoli, espinacas, y pimientos y tendrás una piel hermosa.

Hidrátate muy bien y disminuye el azúcar

La hidratación es vital para que tu piel se mantenga fresca y puedas combatir la pérdida de colágeno y lo recomendable es consumir 2.5 litros de agua al día.

Además, es muy importante que dejes de consumir alimentos con azúcar o grasas pues afectan a la producción de colágeno y elastina por sus proteínas de baja calidad, según revelan especialistas.

Consume infusiones antiinflamatorios y antioxidantes

También es importante consumir infusiones antioxidantes y antiinflamatorias como el té verde y jengibre para combatir la pérdida de colágeno.

Estos tipos de tés e infusiones son perfectos para retrasar las arrugas y ayudar a la firmeza de la piel.