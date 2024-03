¿Tu pareja no quiere tomarte la mano en público? 5 posibles razones detrás de su renuencia

Tomarse de la mano en público es un acto natural e instintivo en la mayoría de las relaciones. El sencillo gesto sirve como una expresión de amor y conexión y simboliza la unidad en la pareja.

El enlazar las manos con un amado es también una manifestación física del vínculo y transmite seguridad y unión. Por eso, puede fortalecer los lazos entre ambos al ratificar su compromiso mutuo.

Además, debido a que refleja una impresión de comodidad e intimidad entre los involucrados, la demostración de afecto ayuda a comunicar en entornos sociales que se tiene un vínculo amoroso.

De hecho, en ambientes en los que hay muchas personas, darse la mano puede permitirles sentirse más conectados. Sin embargo, algunos hombres dudan en tomarle la mano a su amada en público.

Otros no están dispuestos a hacerlo y lo evitan a toda costa. Si te ha pasado, seguramente sabes todos los sentimientos que esta evasión puede generarle a alguien: confusión, rechazo y vergüenza.

¿Qué significa que tu pareja no quiera tomarte de la mano en público?

En esos casos, entender las razones detrás de su renuencia a darte la mano puede ayudarte a entender mejor su relación y facilitarte más información sobre los sentimientos de tu otra mitad.

La mejor forma de saber sus motivos es preguntándole, pero si no quieres, sigue leyendo para conocer 5 posibles razones por las que tu pareja no quiere tomarte de la mano en público, según Rolling Out:

Es tímido o tiene ansiedad social

Algunas personas son muy reservadas y las demostraciones públicas de afecto les incomodan; en especial, en espacios donde se sienten expuestos o criticados. Quizás este sea el caso de tu amado.

Sus creencias culturales o religiosas se lo impiden

Muchas culturas y religiones consideran las demostraciones públicas de afecto como inapropiadas. Así que, si tu pareja tiene una fe u origen en donde esto es así, puede que vea mal darte la mano.

Se preocupa por lo que piensa su entorno

Otra razón por la que tu pareja no quiera tomarte de la mano en público es que le preocupa cómo otros los perciben o la relación. A lo mejor, le inquieta ser juzgado o etiquetado de alguna manera.

Sufren de una falta de conexión emocional

También puede que su resistencia a darte la mano en público sea una señal de que hay problemas subyacentes en su relación, como falta de conexión a nivel emocional o de intimidad entre ambos.

No se comunican apropiadamente

Por último, tu pareja quizás no te toma de la mano porque tienen problemas de comunicación. Quizás no le gusta y nunca le has dicho que es importante para ti. Por ende, no sabe que quieres que lo haga.

Las creencias culturas y religiosas son una de las razones por las que un hombre puede evitar darle la mano a su amada en público | (Pexels)

En conclusión, aunque no tomarse de la mano en público no necesariamente un indicativo de un problema grave en un romance entre dos personas, sí es algo a lo que debe prestársele atención.

Es importante hablar de forma abierta y honesta con tu otra mitad sobre tus necesidades y sentimientos. Por eso, debes comunicarle con claridad si la ausencia de este gesto te molesta.

Ahora, si le comunicaste a tu amado que tomarse de la mano en público es significativo para ti, pero no está dispuesto a comprenderte y llegar a un acuerdo, entonces es un indicio de algo más.