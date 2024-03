¿Deberías esperar a una persona que no está lista para tener una relación en este momento?

¿Deberías esperar a una persona que no está lista para una relación? | (Freepik)

Si alguna vez te has debatido entre la esperanza y seguir adelante, tenemos la respuesta a si deberías esperar a una persona que no está lista para tener una relación.

Puede ser que recién terminó con su ex, se encuentra en un momento vital complejo o está trabajando varios temas sobre sí mismo, pero es fundamental que no personalices la situación y te hagas más daño: no hay nada de malo en ti y todo recae en los deseos de esa persona.

¿Deberías esperar a una persona que no quiere una relación?

Precisamente por lo anteriormente mencionado, si esa persona está priorizando sus necesidades, deseos y expectativas en los vínculos, tú deberías hacer lo mismo.

En el momento que haya la incompatibilidad porque no van caminando hacia la misma dirección, por protección personal y amor propio deberías alejarte.

Si la persona no quiere lo mismo que tú, debes protegerte guardando distancias | (Antoni Shkraba/Pexels)

No necesitas forzar nada ni convencer a nadie que te ‘elija’. Tú eres valiosa tal como eres, tienes grandes atributos y tampoco deberías bajar tus estándares para acomodarlos a los de otra persona con el fin de no perderle.

Tampoco eres centro de rehabilitación para reparar a alguien herido, no necesitas competir o demostrar que eres merecedora de amor por lo que haces, logras o por como luces ni tampoco mereces desperdiciar meses o años de tu vida esperando a alguien más en incertidumbre.

No aceptes conductas ambivalentes de un hombre si no están buscando lo mismo | (Vija Rindo Pratama/Pexels)

“Es importante tener en cuenta tus límites y no comprometer tu felicidad por alguien que quizás nunca esté listo para comprometerse completamente. Además, existe el riesgo de que la espera prolongada te impida explorar otras oportunidades que podrían ser más satisfactorias para ti”, aseguran desde el portal especializado, Psicología Online.

Si bien llevar las cosas con calma puede ser beneficioso para asentar el vínculo, desarrollar la relación de forma natural y una conexión más profunda, no te mereces estar detrás de alguien por tiempo indefinido que está lidiando con experiencias pasadas, miedos o prioridades personales.