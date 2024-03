10 nombres japoneses para niño y niña: te encantarán sus significados y lo bonito que suenan

Aunque en el embarazo son muchos los miedos y las preocupaciones que nos desbordan, también es una etapa llena de mucha alegría, emoción y de tomar importantes decisiones para el bebé.

Una de esas elecciones que nos causa ilusión es elegir su nombre. En algunas familias, hay tradiciones que delimitan las opciones, pero muchos otros papás prefieren apostarle a algo original.

Si ese es tu caso, un lugar donde puedes hallar inspiración para nombrar a tu retoñito es en la cultura de Japón. Y es que los nombres japoneses no solo son pocos comunes en la cultura occidental.

Además, suenan muy bonito y tienen bellos significados. ¿Te animas a la idea? Si la respuesta es sí, sigue leyendo para conocer algunos nombres japoneses masculinos y femeninos para inspirarte.

Solo debes abrir tu mente, crea un listado con los que más te gusten y prueba pronunciándolos en voz alta junto con el apellido. Si al escucharlo te llena una emoción, es porque ya tienes el elegido.

Nombres de origen japonés para niño

Hiroshi: este nombre japonés de niño quiere decir “generoso”. Kenzo: “fuerte y saludable” es el significado de este nombre masculino japonés. Dai: este nombre popular en Japón se traduce como “venerado”. Keitaro: este nombre japonés para varón significa “bendecido”. Mako: el significado de este nombre japonés para niño es “sinceridad”.

Nombres de origen japonés para niña

Aiko: este nombre japonés de niña quiere decir “niña amada”. Hanae: “florecer” es el significado de este nombre femenino japonés. Kai: este nombre unisex de Japón se traduce como “mar”. Kyomi: este nombre japonés para niña significa “pura y hermosa”. Nara: el significado de este nombre femenino japonés es “feliz”.

Si las opciones en este listado no te convencieron, no te preocupes: hay incontables nombres japoneses para elegir que no fueron incluidos. También puedes indagar en otros países y culturas.