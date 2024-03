¡Cuidado con ellos! los 4 hombres del zodiaco capaces de dejarte plantada en el altar

Existen algunos hombres del zodiaco que no son nada leales y aunque te juren amor eterno, son capaces de dejarte plantada en el altar como Mr. Big a Carrie en Sex and the City .

Ellos no son de fiar y es que pueden traicionar a quien sea y cuando te dicen que te ama en realidad no lo sienten, así que debes tener mucho cuidado con ellos.

Por eso, te decimos quiénes son estos hombres del zodiaco para que estés atenta y sepas que no puedes confiar en ellos.

Recomendados

Los hombres del zodiaco que son capaces de dejarte plantada en el altar

Géminis

Los hombres de géminis no son nada sinceros y no puedes confiar en ellos por lo que debes tener mucho cuidado.

Ellos son capaces de proponerte matrimonio y bajarte el cielo y las estrellas, pero te dejarían plantada en el altar sin pensarlo ni tomar en cuenta tus sentimientos.

Piscis

Los piscianos no son de fiar y no tomarán nunca en cuenta tus sentimientos ni los de nadie , así que son capaces de dejarte en el altar sin ni siquiera sentir culpa.

Puede que se muestre de lo más amoroso contigo, pero en cualquier momento puede darte la puñalada por la espalda y causarte el dolor más grande, dejándote el día de la boda.

Tauro

Los hombres de Tauro son infieles y mentirosos por naturaleza así que no puedes confiar en ellos ni porque te propongan matrimonio.

Puede que te digan que te aman y quieren un futuro contigo, pero se pueden arrepentir a último minuto y no se tocarán el corazón para dejarte plantada.

Escorpio

Los escorpianos tampoco son fieles y también te pueden dejar en el altar sin sentir ni un gramo de culpa, terminando así la relación.

Así que si tu pareja es de este signo es mejor que tengas mucho cuidado e incluso te cuides el propio día de la boda porque te puede dejar plantada.