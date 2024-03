¿Un mundo sin hombres? La revolución de las mujeres sin hijos ni pareja divide opiniones pero es cada vez más fuerte

El mundo está cambiando y con ello, las prioridades en la vida de las mujeres. A su vez, las decisiones y acciones de éstas están contribuyendo al cambio, creando así un ciclo de transformación continuo.

Es así como cada vez es más común escuchar a mujeres no sólo decir que ya no quieren hijos sino que encontrar pareja para establecer una relación está yéndose a lo último de la lista de cosas por hacer.

En los úlitmos días en redes sociales se ha abierto un debate en torno a un movimiento en torno a esto que se ha gestado en Corea del Sur desde hace un tiempo y que ya se está viendo reflejado en su sociedad. Se trata del “Movimiento 4B” y que si bien algunos acusan de estar provocando “una compleja crisis demográfica” en dicho país, en realidad está reflejando una tendencia creciente hacia la independencia y el empoderamiento femenino.

¿Qué significan las 4B?

El movimiento 4B es un colectivo mayoritariamente digital de mujeres que comenzó a dar de qué hablar en 2019 y que gira en torno cuatro pilares principales: no matrimonio, no crianza de los hijos, no citas y ninguna relación sexual heterosexual (비혼 bihon, 비출산 bichulsan, 비연애 biyeonae, 비 섹스 bisekseu).

El debate principal que se ha desencadenado con esto es que Corea del Sur tiene una de las tazas de fertilidad más bajas del mundo, además de que enfrenta una intensa guerra de género, donde el matrimonio y la crianza de los hijos se han politizado.

Es así como las mujeres coreanas que participan en el movimiento 4B están desafiando activamente las diversas formas en que la sociedad conservadora impone presiones de género. Esto ha generado especialmente controversia porque ya se ha expandido a otros ámbitos como el rechazo a los estándares de belleza omnipresentes en el país y las prácticas consumistas asociadas con ellos.

Si bien el foco principal es cuestionar las expectativas sobre el matrimonio y la familia, también están denunciando la discriminación que enfrentan las mujeres en el mercado laboral coreano, donde ganan un 31% menos que sus colegas masculinos, tanto si son solteras como si deciden ser madres.

Las mujeres están cambiando en todo el mundo

El movimiento feminista en general ha experimentado un crecimiento notable en las últimas décadas, con más plataformas cruciales para expresar las demandas y preocupaciones de las mujeres en todo el mundo. A través de manifestaciones, marchas y actividades de concientización, son cada vez más las mujeres que tienen la oportunidad para alzar la voz contra la discriminación, la violencia de género, la brecha salarial, la falta de representación política y otros temas fundamentales que afectan a sus vidas.

Es un hecho que en todo el mundo las prioridades de vida de las mujeres están experimentando un cambio significativo, desafiando las normas tradicionales y estableciendo nuevos estándares. En lugar de seguir el camino convencional de casarse y dedicarse principalmente a la maternidad y el hogar, muchas están eligiendo priorizar sus propios objetivos profesionales, educativos y personales. Si bien nadie dice que hacer lo que “tradicionalmente” se espera está mal, el poder elegir hacer “lo contrario” ha abierto muchas posibilidades que antes eran impensables.

Son tantas las formas en las que las mujeres están eligiendo sobre su vida que no se puede señalar una como “la correcta”. Para algunas, optar por no tener hijos ni pareja brinda sensación de libertad y autonomía sobre su propio destino, sin expectativas sociales o las responsabilidades familiares.

Algunas pueden tener pareja pero no hijos, lo que significa que tienen el tiempo para enfocarse en la relación y en cumplir metas en conjunto, así como las individuales. Puede que haya quienes elijan desarrollar primero sus carreras profesionales antes que pensar en relacionarse con alguien más y formar una familia.

Las mujeres buscan cada vez más independencia financiera, lo cual influye en su decisión de no tener hijos ni pareja. Esto puede permitir mantener un mayor control sobre su propio dinero y recursos, lo que les brinda una mayor sensación de seguridad y estabilidad.

Al final, es importante destacar que la decisión de cada una es una elección válida y legítima. Cada mujer tiene el derecho de determinar su propio camino en la vida, y esta elección puede ser el resultado de una cuidadosa reflexión y autoconocimiento.