Cómo saber si tu pareja besó o viene de estar con otra: 4 señales que lo delatan

Muchas veces tienes dudas si tu pareja te está engañando y es más fácil de averiguar de lo que piensas, pues existen señales que lo delatan.

Cuando tienes sospechas que tu pareja viene estar con otra y besarla, puedes descubrirlo por algunas de sus actitudes y te decimos cuáles son.

Señales que tu pareja viene de besar y estar con otra

Está nervioso

Recomendados

Si tu pareja llega contigo y sientes que está nervioso y preocupado es porque acaba de estar con otra y no quiere que lo descubras.

Por eso, trata de decir las cosas correctas, de no cometer un error que lo deje en evidencia como que haya pintura en sus labios, o tenga su aroma, y eso lo lleva a estar nervioso, lo que lo deja completamente en evidencia.

No te mira a los ojos

Cuando un hombre no te mira a los hombres es porque hizo algo malo y acaba de estar con otra y no hay nada que lo delate más que su mirada de culpa.

Así que por eso evitará mirarte a los ojos para que no te des cuenta, pero si hace esto, ya sabes que te engañó y no quiere que lo descubras.

Está distante

Si notas a tu pareja distante es porque algo pasa y es muy probable que tenga otra y acaba de estar con ella, por lo que no le interesa estar contigo.

Cuando los hombres comienzan a alejarse y se vuelven poco amorosos y serios, sin duda ya no tienen interés en ti si no en otra, así que no dejes que te lastime.

No quiere que lo beses

Cuando un hombre viene de besar a otra, no quiere que tú lo beses, te le acerques mucho ni lo toques, porque podrías descubrirlo.

Y es que como dijimos anteriormente, puede que tenga su perfume en él, alguna marca de labial o alguna pista que revele que te fue infiel y no quiere que te des cuenta así que debes estar alerta.