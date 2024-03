¡Amiga date cuenta! 3 actitudes que revelan que tu pareja está contigo por obligación y no porque te ama

Muchas veces estás en una relación en la que sientes que ya no es lo mismo, que no hay amor, y sientes todo muy forzado, pero no estás segura de qué sucede.

Cuando te sientes así es importante que descubras qué pasa con esa persona y si tiene algunas actitudes de las que te hablaremos a continuación, es porque ya no te quiere.

Y es que sucede que los hombres se quedan en una relación por obligación, comodidad, compromiso, pero no porque te amen, y si es tu caso, es momento que lo descubras para que salgas de ese noviazgo de inmediato.

Cómo saber si tu pareja está contigo por obligación y no porque te ama: actitudes que lo evidencian

Olvida fechas importantes

Cuando tu pareja comienza a olvidar fechas importantes es porque ya no siente amor hacia ti, no le importas y se queda contigo solo por obligación.

Y es que no es normal que antes estaba pendiente de todas las fechas especiales y tenía detalles contigo y de pronto ya no lo hace, así que si sucede es porque no te ama.

Es indiferente contigo

Si tu pareja es indiferente contigo, ya no se preocupa, no le importa lo que haces ni le interesa si estás bien, definitivamente ya no está contigo por amor si no por obligación.

Y es que cuando un hombre deja de mostrar interés hacia ti y la relación es porque el amor se acabó, pero se queda contigo porque siente la presión ya sea por los años que tienen juntos, por su familia, o cualquier excusa.

No te llama ni contesta tus llamadas

Otra señal que tu pareja está contigo por obligación es que no te llama ni contesta tus llamadas ni mensajes, porque no le interesas.

Además, si le llegas a reclamar esto no mostrará ni un poco de preocupación y lo verá como algo normal, pues no le interesa hablar contigo ni saber de ti.