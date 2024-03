10 pares de nombres para niños gemelos: combinan y tienen bellos significados

Decidir cómo llamar un hijo es una de las primeras y más importantes decisiones que deben tomar los padres, pero si no están en espera de uno sino de dos bebés, la elección se hace aún más difícil.

La mayoría de los papás además tienen varios requisitos con los nombres que buscan: deben combinar, sonar bien y ser también muy significativos; algunos incluso prefieren ambos que compartan inicial.

No obstante, en algún momento de la búsqueda e investigación, es normal que parezca que las ideas ya no fluyen o que no les gusten mucho las opciones que han logrado recopilar hasta el momento.

Recomendados

Nombres para niños gemelos que combinan y sus significados

Si es tu caso y estás esperando a dos niños, a continuación, te presentamos diez pares de nombres masculinos que van muy bien juntos y los significados que guardan, de acuerdo al sitio Bebés y más.

Si buscas nombres de cuatro letras

Unai y Joel son nombres de cuatro letras que armonizan y guardan lindos significados. El primero es vasco y quiere decir “pastor de vacas”; en tanto, el segundo es hebrero y significa “Dios es su señor”.

Si buscas nombres en mitología griega

Un par de nombres inspirados en la mitología de Grecia muy poderosos son Ulises y Zeus. El primero fue un héroe reconocido, mientras el segundo es el padre de todos los dioses.

Si buscas nombres imponentes

Víctor y César son posiblemente dos nombres imponentes muy bonitos. Víctor quiere decir “vencedor”; por su parte, césar era el título honroso que ostentaba los emperadores romanos.

Si buscas nombres bíblicos

Dos nombres bíblicos que suenan bien juntos son Daniel y Samuel. Ambos son de origen hebrero, pero el primero quiere decir “Dios es mi juez” y el segundo significa “el elegido por Dios”.

Si buscas nombres que terminen igual

Un par de nombres que terminan igual son Adrián e Iván. Eso sí, sus significados difieren. Adrián se traduce como “aquel que viene del mar”. Por su parte, el significado de Iván es “compasión de Dios”.

Si buscas nombres únicos de mismo origen

Los padres que quieren nombres únicos para sus gemelos o mellizos pueden apostar por Amal y Kanu. Ambos son de origen inidio, pero el significado de Amal es “brillante” y el de Kanu es “guapo”.

Si buscas nombres clásicos

Aquellas parejas que quieran apegarse a los nombres tradicionales tienen muchas opciones, como Carlos y Jorge. El primero significa “varón fuerte y viril” y el segundo, “el que trabaja la tierra”.

Si buscas nombres de arcángeles

Gabriel y Miguel son nombres de dos arcángeles que combinan muy bien para gemelos. El primero quiere decir “la fuerza y el poder de Dios”; mientras, el segundo significa “¿quién es como Dios?”.

Si buscas nombres bonitos

Los mamás y papás que quieran ponerle a sus hijos mellizos o gemelos nombres sonoros y de moda pueden decantarse por Hugo y Alex. El primero significa “inteligente” y el segundo “defensor”.

Si buscas nombres populares

Ahora, si en la pareja buscan apegarse a las modas, dos nombres muy populares los últimos años son Sergio y Teo. El primero quiere decir “guardián” y el segundo significa “la presencia de Dios”.