Cinco señales de que estás en una relación codependiente

¿Te ha pasado que no sabes por qué sigues en esa relación que te hace daño? Bueno, es posible que estés viviendo en un círculo vicioso de dependencia emocional que te impide cortar de una vez por toda con todo eso que te afecta, llenándote una y otra vez de inseguridades que terminan por “cortarte las alas”.

Las relaciones codependientes pueden ser difíciles de identificar, ya que a menudo involucran un patrón de comportamiento que puede parecer normal o, incluso, amoroso en un principio. El psicólogo español Manuel Cassinello afirma que se trata de una “relación tóxica, ya que la felicidad de uno mismo depende de otras personas. Esto motiva que la persona deje de ser quien es y de expresar su verdadero yo. Convirtiéndose en una adicción para la persona codependiente”.

El experto describió en su portal web que es como una especie de adicción a una persona, porque siempre se va a querer hacer algo, incluso a costa de su propio bienestar. Su comportamiento hasta a veces es desmedido. Cassinello las describió como “obsesivas, controladoras y, en cierto modo, manipuladoras”.

Cuáles son las señales de alerta

Hay algunas señales comunes que podrían indicar que estás en una relación codependiente.

1. Sentirse responsable de los sentimientos del otro

Es común que los codependientes traten de proteger y salvar de todo lo malo a su pareja, no quiere de que tengan que pasar penurias, y buscan satisfacer sus necesidades de primero cuando, mientras que las suyas quedan en un segundo a pesar de que pueda estar pasando por una situación mucho más compleja de su media naranja. Hacen grandes sacrificios, incluso cuando ya no le competen, y hasta sienten que es su obligación darles bienestar, a pesar de que nadie se los está pidiendo.

2. Ser más emocional que racional

El especialista señala que, por lo general, se desviven por cuidar y resolver todos los conflictos de su pareja, pero no tienen la capacidad de darle salida a los propios. Sacrifica su felicidad por la del otro. Las califica como personas mentalmente débiles.

3. Decir no es una tarea titánica

Aun consciente sabiendo que le hace daño o que no están desacuerdo con algún planteamiento, no tiene la capacidad y la fortaleza para enfrentarse y decir: “No”, pues sienten que lo perderán por negarse. Entonces se vuelven complacientes.

4. Sentirse abandonada cuando está sola sin su pareja

Cuando su “amorcito” no escribe, no llama ni se manifiesta la ansiedad aparece porque piensan que ya no se las quieren, que las abandonarán porque han fallado en algo.

5. Tener baja autoestima

“Se valoran poco y negativamente. Debido a su baja autoestima son dependientes de la situación, no se sienten a gusto con ellos mismos y tienen miedo al rechazo”, afirmó Cassinello.