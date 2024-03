Cómo actúa una mujer con clase cuando termina una relación: no supliques ni te humilles

Una ruptura es una experiencia muy dolorosa para cualquiera, pero así es como actúa una mujer con clase cuando termina una relación para preservar su autoestima y dignidad.

Aunque sintamos tristeza y a veces hasta desesperación, debes mantener la calma porque ninguna persona se merece que nos humillemos, rompamos nuestros propios límites y aceptemos irrespeto con tal de no estar solas.

¿Cómo actúa una mujer con clase cuando termina una relación?

No deja que sus emociones le ganen en público

A pesar que su corazón está roto, prefiere reservar las discusiones o lágrimas en privado. No la verás haciendo escándalos en la calle, ni suplicándole a su ex en escenas públicas de las cuales luego se pueda arrepentir. Tampoco ataca a otras mujeres, pues mantiene la compostura y regula sus emociones con madurez.

Las mujeres con clase y elegancia drenan en privado o con sus amigas, sin hacer escándalos | (Pexels)

No toma venganza

Es muy común querer tomar revancha contra el ex cuando nos ha herido, pero una mujer con clase no se rebaja a su nivel y sigue su vida sin mirar atrás, fiel a sus valores y principios. Trará de mantener la educación hacia esa persona y buscará superarlo sin rencor.

No busca excusas

Una mujer con madurez emocional también sabe reconocer sus errores o su cuota de responsabilidad cuando una relación se acaba, por lo que no expone a su ex públicamente ni ventila los detalles de su vida privada. Enfoca esa energía en sanar su corazón, no vuelve con él ni se aferra a conductas que le hacen daño como stalkearlo por internet.

Las mujeres con clase no hacen reclamos y siempre se dirigen con educación hacia su ex | (Vera Arsic/Pexels)

Se enfoca en su bienestar

Una mujer con clase cuando termina una relación se da mucho autocuidado y aprovecha esta oportunidad para reconciliarse consigo misma desde todo punto de vista: en lo físico, mental, emocional y hasta laboral, anteponiendo sus metas u objetivos. No en vano, la mayoría tiene un ‘glow up’ al terminar.