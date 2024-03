¡Que no te tome por sorpresa! 3 frases que usa un hombre cuando ya no está enamorado y quiere terminar

Pareja Existen algunas frases que dice un hombre cuando ya no está enamorado (Vera Arsic/Pexels)

Cuando un hombre está enamorado se nota, y cuando no lo está se nota aún más, no solo por su comportamiento, sino por las frases que te dice.

Y es que comienzas a notar que está distante, diferente y te dice cosas que antes no te decía, lo que te debe hacer sospechar.

Existen algunas frases que todo hombre que ya no está enamorado suele decir, y te tiene que preparar para la inminente ruptura, por lo que te decimos cuáles son para que estés preparada.

Las frases que usa un hombre cuando ya no está enamorado y quiere terminar

“No voy a discutir contigo”

Cuando un hombre está desinteresado y está a punto de terminar ni se molesta en caer en peleas y discusiones pues le molesta y no quiere arreglar nada contigo.

Así que si tu pareja te dice “no voy a discutir contigo” es porque ya no está enamorado ni interesado en ti.

“Cambiaste, ya no eres la de antes”

Si tu pareja quiere terminar porque ya no está enamorado de ti buscará cualquier excusa y empezará a preparar el terreno.

Por lo que te puede decir frases como “ya no eres la de antes”, para comenzar a justificar la ruptura y su desinterés.

“Si no te gusta, búscate otro”

Como dijimos anteriormente, tu pareja comenzará a buscar excusas y pretextos para terminar, además que no le interesará resolver nada.

Así que si tu pareja te dice “si no te gusta búscate otro”, es porque ya no hay amor y está buscando cobardemente que seas tú quien lo termines porque él no tiene el valor.

“Ya no te complazco con nada”

Si tu pareja te dice “ya no te complazco con nada” es porque ya está cansado de la relación y no tiene ningún interés en ti.

E incluso con esta frase ya está alertando que pronto va a terminarte, y te echará la culpa a ti.