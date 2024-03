5 cosas que piensa un hombre tras la primera cita y por lo que no deberías ilusionarte

Las mujeres nos estresamos por generar una buena impresión y que todo salga bien, pero estas son las cosas que piensa un hombre tras la primera cita, lo que te ayudará a bajar la presión.

Recuerda que depende de la óptica desde la que se mire, así que si no hay una segunda salida o simplemente no surgió una conexión, ¡no te preocupes! No significa que haya algo malo en ti, sino que alguien más compatible contigo te espera una próxima vez.

¿Qué piensa un hombre tras la primera cita?

Compara la realidad con las expectativas

Pues bien, lo primero que piensa un hombre tras la primera cita es qué le pareciste conforme con las expectativas que él ya llevaba de ti: si eres más guapa en persona, más divertida o quizás más tímida, si hubo conexión, lo hiciste reír o por el contrario, no se sintió tan cómodo. Aunque no lo creas, ellos también dedican ese espacio a reflexionar sobre cómo fluyó todo y el potencial de un segundo encuentro.

La conexión que surge en una primera cita puede motivarlo a invitarte a salir nuevamente | (Freepik)

Analiza sus comportamientos

Al igual que tú puedes recriminarte haber dicho esto o si faltó aquello, él también evalúa su conducta y le preocupa haberte impresionado, si realmente le gustas. Puede que revise mentalmente su comportamiento para saber si lo hizo bien y está sumando puntos contigo.

Piensa a futuro

Si todo fluyó bien, es probable que ya esté maquinando un segundo encuentro, pero esto solo significa que quiere seguir conociéndote. Quizás aproveche información que aprendió de ti para proponerte un plan apegado a tu personalidad o que dijeron que debían realizar alguna vez.

No te obsesiones por caer bien, solo sé auténtica y deja fluir las cosas | ( vjapratama/Pexels)

Evalúa tus sentimientos

Otra de las cosas que piensa un hombre tras la primera cita es si tu estás interesada, reflexionando sobre la respuesta emocional y el lenguaje corporal que tuviste en la cita durante y después del encuentro.

Escribirte y ver tus redes

Si le interesaste, es probable que ese hombre esté más motivado en escribirte constantemente y ver toda tu actividad de redes sociales para seguir acercándose a ti. Incluso hay quienes se emocionan más de lo normal y hasta te pueden llegar a stalkear.