¿Qué significa que un hombre no te busque después de tener intimidad? | No dejes que esto golpee tu autoestima | (Pexels)

Tener relaciones sexuales es un momento cargado de mucha intensidad, por lo que debes saber qué significa que un hombre no te busque después de la intimidad.

Es normal preguntarse si hiciste algo que estuvo mal, que quizás no le gustaste tanto o sentirse ‘usada’ luego de este hecho, pero a pesar que ataque la decepción o la tristeza, recuerda que desaparecer de tu vida de esa manera dice más de él que de ti.

¿Qué significa que un hombre no te busque después de tener intimidad?

Pues bien, si ese hombre no te buscó después de tener intimidad porque ustedes pactaron que sería algo meramente casual, entonces él está cumpliendo con lo prometido, los límites y acuerdos que establecieron y eso es algo positivo porque significa que es consistente con su palabra, en vez de confundirte.

Quizás ese hombre ya tiene pareja y solo fuiste su amante por una noche | (Pavel Danilyuk/Pexels)

No obstante, si todo iba viento en popa, él era romántico y hasta te daba indicios de querer trascender contigo, pero no te volvió a buscar luego de tener sexo, es manifestación de poca responsabilidad afectiva. Es válido que haya cambiado su opinión y no sienta que sean compatibles, pero no darte explicaciones es cruel.

Otros simplemente lo utilizan como una estrategia de manipulación para llevarte a la cama y cumplir con sus necesidades físicas, algo que es egoísta y prueba su falta de un interés genuino hacia a ti, además de poca empatía pues jamás pensó en tus sentimientos.

Ese hombre quizás no tenga sentimientos románticos hacia a ti | (Freepik)

Si crees que tu caso es el anterior, debes alejarte inmediatamente de esa persona porque no tiene sentimientos románticos hacia a ti ni te respeta. En otros casos esta actitud se explicaría con el hecho de que tiene una pareja formal y tú eres su amante.

También puede ser que la gran conexión que existe entre ustedes lo haya asustado, pues hay personas que tienen miedo a mostrarse vulnerables y que tienen un estilo de apego evitativo, en el que no saben manejar bien sus emociones, pero también representa una falta de responsabilidad afectiva hacia a ti. Sus inseguridades o miedo al compromiso lo estarían afectando.