¿Problemas con tu pareja? Estos son los 4 apegos de la infancia que influirían en tu relación

¿Sueles elegir siempre al mismo tipo de hombre que te hace daño? Es muy probable que estés siguiendo esos patrones porque tienes algunos apegos que creaste durante tu infancia y no han sabido deslastrarte de estos. Así lo afirmó psicoanalista británico John Bowlby con su teoría del apego.

El experto clasificó, a mediados del siglo pasado, en cuatro los tipos de apego que un niño desarrolla y que tenía gran injerencia en su adultez, especialmente al momento de elegir a sus parejas. En una publicación que hizo este miércoles 28 de febrero la BBC Mundo, se explica esta teoría y cuáles son las características de cada una, y que quizás te puedas identificar con alguna.

Pareja Los hombres poco detallistas pueden enfrentar algunos problemas. (Darko/Freepik)

De acuerdo con Bowlby, todos los pequeños siempre desarrollan un apego con la persona que los cuida, que pueden ser sus padres u otros familiares, y de esto depende el crecimiento emocional y social de forma adecuada, incluso, afirmó que ese apego es “desde la cuna hasta la tumba”.

Marinus van IJzendoorn, investigador en la materia de University College of London, explicó a la BBC, que “las primeras relaciones de apego se interiorizan en representaciones mentales o esquemas cognitivos a lo largo de la infancia. Éstos configuran las expectativas de los niños sobre las relaciones posteriores con sus iguales, sus parejas sentimentales y sus propios hijos”.

Bowlby afirmó que entre más amado y seguro se sienta el niño por parte de sus cuidadores o padres, hay muchas probabilidades de que se atreva a explorar el mundo exterior.

Cuáles son los apegos de la infancia que afectan la adultez

El psicoanalista sostuvo que hay cuatro tipos de apegos y estos son: el ansioso, el evitativo, el seguro y el desorganizado que se reflejan especialmente cuando ese niño crece y comienza a escoger a sus parejas.

Apego ansioso

Los adultos que han desarrollado este tipo de apego dependen demasiado de sus parejas, siempre están buscando su aprobación, quieren permanecer todo el tiempo a su lado, quieren tu atención constantemente y cuando no la obtienen como desean, entonces, se preocupan demasiado, lo que además les genera ansiedad, ya que están en un eterno estado de vigilancia ante cualquier señal que pudiera ser una alerta. Temen quedarse solos o ser rechazados y siempre buscan la seguridad.

Apego evitativo

Las mujeres con este apego suelen ser demasiado independientes, piensan que son autosuficientes a nivel de las emociones, no se siente vulnerables a menos que otra persona se les acerca mucho emocionalmente. Para ellas no es prioridad establecer una cercanía con otras personas. Pocos les interesa tener la aprobación de los demás y dudan mucho que una pareja puedes darles apoyo espiritual.

Apego seguro

No es avergüenza decir lo que sienten y piensan, tampoco dudan el pedir apoyo si lo requieren Es por esto que tiene una sólida autoestima que les ayuda a resolver conflictos y suelen comunicarse muy bien, no les da miedo que otras personas se acerque emocionalmente a ellas. Disfrutan la soledad cuando les toca no dependen la aprobación del otro.

Apego desorganizado

Las mujeres que entran en esta categoría son las que se desplazan entre el apego ansioso y el evitativo dependiendo de las circunstancias. “Desean intimidad y cercanía, y a la vez se sienten incómodas con ello”, describe el artículo. Por tal razón, unas veces se aferran a la pareja y otras veces se alejan sin razón.