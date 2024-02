¿Tu pareja te oculta? Quizá padeces de ‘pocketing’: estas son las señales de alerta

Actualmente se manejan muchos términos para definir esas conductas en las relaciones de pareja que resultan tóxicas, que no edifican, sino que por el contrario hacen mella en la autoestima del afectado. Uno de estos es el “Pocketing” que, aunque el término es bastante nuevo, pues su práctica no lo es.

Se trata de una conducta en la que una de las partes no quiere mostrar a los demás que está en una relación amorosa. La psicóloga y especialista en autoestima, ansiedad y relaciones familiares, Violeta Guber, explica en el podcast de “Bien con Lourdes”, que se trata en inglés pocket significa bolsillo y es usado para definir el fenómeno en el que la pareja no incluye al otro en su círculo social.

“Es cuando no te muestra en su familia, ni si quiera quiere mostrarse contigo en público en ningún lado, que busca tener en un círculo aparte del resto de su otra vida”, detalló la experta. Ella manifestó que al inicio de una relación esto puede ser normal, porque puede haber una falta de compromiso de alguna de las partes, pero con el transcurrir del tiempo debería ir desapareciendo.

Gunber detalló que aunque no hay un tiempo estimado para que tu novio te presente ante sus amigos o familia, sí hay algo que se debe tener en cuenta: “El termómetro lo tienes tú. Cuando estás sintiendo que acá no te estás siendo valorada, que no te da el lugar que quieres tener en la relación de pareja”, es entonces cuando debes tomar acciones al respecto.

Algunas de las señales a las que se debe estar atentas es cuando siempre pone excusas para presentarte a su círculo social, en redes sociales eres la gran ausente, nadie sabe que él tiene una relación contigo, no le habla a nadie de ti y evita a todo costa presentarte con alguien conocido o, sencillamente, no lo presenta como su pareja.

También explicó que, muchas veces, se suele esconder a la novia debido a diferentes intereses, como por ejemplo: que uno quiere que sea algo serio y el otro solo casual, también porque hay una fuerte y marcada discriminación que nace en el seno familiar, entonces la pareja oculta por miedo a enfrentarse a la familia.

“Hay diferencias socio culturales, económicas. También hay veces que la orientación sexual juega un papel determinante, porque no es aceptada su preferencia sexual. Hay muchos factores que pueden estar provocando el pocketing”, expresó la psicóloga.

Ante esto ella recomienda conversar: “El problema está en no explicar y no escuchar”. Añadió que las víctimas suelen tener una angustia tremenda porque les da miedo hablar o poner esto sobre la mesa porque le da miedo perder al otro cuando en realidad el otro no está. No es un miedo real.