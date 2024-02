¿Cómo afrontar en pareja el duelo por la pérdida de un bebé y por qué no debe ser silenciado?

La muerte es lo único certero que tiene el ser humano, y aún así nadie está preparado para afrontarla, especialmente, cuando ese adiós eterno es el de un hijo, un bebé que viene en camino, pero que jamás llegó a conocer el mundo exterior. Esta es una de las experiencias más desgarradora que cualquier madre o padre pueden experimentar.

Recientemente, la pareja de actores Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron que serán padres juntos. Sin embargo, lo que nadie esperó fue que ella revelara que este es el segundo bebé que ellos habían tenido. El primero lamentablemente no llegó a término, lo que fue bastante desolador no solo para ellos como padres, sino también para los hijos que ambos tienen con otras parejas.

“Teníamos este mismo anhelo y emoción (...), entonces empezamos con este rollo de ser padres. (...) Nos quedamos embarazados y la reacción de los niños fue tan increíble, desafortunadamente lo perdimos. (...) Fue un momento fuerte como pareja, pero es increíble como en un momento de pérdida, que puede ser muy doloroso, yo decía: ‘Gracias porque esto lo estoy viviendo con él”, contó la artista en el podcast de Irán Castillo “Me late ser humano”.

Novoa también rompió el silencio y manifestó la semana pasada sobre cómo reaccionó ante esta mala noticia: “A mí se me derrumbó todo y no sabía ni qué pensar, quedé en shock. De repente reaccioné y quise apoyar a Mich. Pasamos todo ese duelo que no fue fácil y ya dijimos: ‘Lo vamos a lograr”, manifestó.

Muchas parejas optan por silenciar este episodio doloroso en su vida, algo que hace aún más difícil sobrellevar el duelo. Ana Yáñez Otero, psicóloga especialista en duelo y sexóloga y terapeuta de pareja, contó en una entrevista para El Mundo, que “hay un porcentaje muy alto de parejas que se separan tras un aborto por lo que es importante que ambos elaboren su duelo”.

Y también sostuvo que no solo hay que atender a la madre, pues ella no es la única que pierde al bebé, ya que cuando no se atiende a la pareja como un solo, pueden surgir problemas. Ella afirma que se deben seguir dos puntos principales: no animar, sino humanizar la pérdida, y reestructurar la relación de pareja.

El duelo en pareja

El equipo de Psiquiatras en línea afirma en su portal web que cada uno vive su duelo de forma distinta, por lo que es común ver que algunos de los papás se aleje, no demuestre sus emociones o que actúe con total desenfreno. Ante esto hacen algunas sugerencia para afrontar este doloroso episodio.

1. No reprimir el dolor

Es necesario que tanto juntos como por separado se llore la pérdida del bebé, sin criticar la forma en cómo gestiona sus emociones. Que no llore todo el tiempo o lo haga por todo no es motivo para señalar.

2. No buscar culpables

A veces suelen buscar culpables de la pérdida y los especialistas señalan que estos asuntos nadie es culpable de tal situación, por lo que responsabilizar a la pareja solo agrava la situación.

3. Unidos y fuertes

Es un proceso en el que la unión debe reinar, es por esto que resulta vital que se acompañen, a pesar de los espacios de privacidad que deseen tener. Un aborto puede separarlos, pero también fortalecer el vínculo, como en el caso de Michelle y Matías.

4. Sexo y duelo

Durante los primeros días es normal que ninguno de los dos quiera intimar tras el aborto, pero con el pasar del tiempo, los hombres son los primeros que recuperan el deseo sexual, y es entonces cuando la comunicación juega un papel clave porque deben comprender en qué estado se encuentra la madre, si está lista y si su deseo ha empezado a florecer nuevamente.