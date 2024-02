10 nombres de niña poco comunes que están de moda este 2024: tienen significados especiales

Luego de enterarse que están en la dulce espera de una niña, los padres comienzan una de las tareas más complicadas a la que se enfrentarán en el viaje de la paternidad: elegir el nombre de su hija.

Algunos se deciden por nombres clásicos o se apegan a tradiciones familiares; otros se inspiran en libros, películas o series y muchos más prefieren investigar hasta encontrar un nombre único.

Si te encuentras en el último grupo y quieres un nombre original que distinga a tu princesa, estás de suerte porque este año se han puesto de moda una variedad de nombres para niña poco comunes.

Los nombres de niña poco comunes estarán en tendencia este 2024 | (Carlos Martinez/Unsplash)

Nombres de niña poco comunes que están en tendencia este 2024

En caso de que todavía no los conozcas o necesites algo de inspiración para esta importante tarea, a continuación, te presentamos diez nombres de niña atípicos que están en tendencia en este 2024.

Ayana: de origen africano, este nombre de niña significa “flor bonita” Bahia: este nombre de niña es de origen árabe y su significado es “hermosa”. Daila: el nombre de niña quiere decir “hermosa como una flor”. Su origen es letón. Helina: proveniente de Rusia, este nombre se traduce como “luz del sol”. Jamila: este nombre de niña es árabe y su significado es “hermosa”. Kenya: de origen africano, este nombre de niña significa “joya”. Mae: este nombre de niña es de origen inglés y quiere decir “amada de Dios” o “eminente”. Nala: este nombre africano tiene como significado “exitosa”. Ona: este nombre se trata de un adjetivo euskérico que se traduce como “bueno” o “buena”. Tafne: de origen egipcio, este nombre de niña significa “diosa de la luz”.

Tal como leíste, los nombres de esta lista tienen significados bonitos, provienen de diversos idiomas y culturas y combinan bien con apellidos en español, por lo que son ideales para nombrar a tu pequeña.

No obstante, si después de todo no logran convencerte, no te preocupes. Hay una cantidad prácticamente infinita de opciones que puedes revisar hasta hallar el perfecto para tu niña en camino.