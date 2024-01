¿Qué significa soñar con que tu ex te pide otra oportunidad? No es una señal para volver con él | ( vjapratama/Pexels)

Solo quienes atraviesan un corazón roto saben lo duro que es soñar con que tu ex te pide otra oportunidad, pues alimenta las esperanzas de reconciliarse.

Evidentemente el inconsciente trae a colación este deseo que guardas en lo más profundo de tu corazón y lo manifiesta cuando estás durmiendo, ya que es el momento en el que está procesando y asimilando eventos, experiencias o preocupaciones que has experimentado durante el día.

Soñar con tu ex puede removar muchos sentimientos | (Usuario/Unsplash)

Entonces sí, se reflejan nuestras emociones, deseos, miedos y pensamientos subconscientes por más de que digas que ya no lo quieres más en tu vida o es capítulo superado.

¿Qué significa soñar con que tu ex te pide otra oportunidad?

Hay versiones encontradas al respecto. Por ejemplo, Mhoni Vidente para SoyCarmín afirma que soñar con que tu ex te pide otra oportunidad realmente significa todo lo opuesto que podríamos esperar: esta persona ya consiguió a alguien más.

“Ya no va a volver porque tiene a otra pareja, él está saliendo con alguien más”, afirma la experta en temas astrales. Asimismo, puede indicar que esa persona estuvo pensando en ti y que la comunicación espiritual se manifiesta en los sueños. Pese a esto, no tiene intenciones de volver y esa relación “definitivamente se acabó, así que no hay vuelta atrás”.

Puedes aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre los aprendizajes que te está dejando la ruptura | (Pexels)

Por otro lado, los psicólogos creen que soñar con un ex está relacionado a “que todavía no tengas del todo cerrado ese episodio y que estés procesando el duelo”.

“Que un ex aparezca en un sueño puede ser una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de relación qué tenías, plantearte qué quieres en este momento de tu vida o identificar qué cosas no te gustaría repetir en una relación. Si la ruptura se ha superado no tiene por qué ser un problema, en cambio si el sueño es recurrente y no hemos superado la ruptura puede generar malestar o puede significar que aún echas de menos a esa persona”, asevera Ana Lombardía para Men’s Health.