El 2024 será el año: Estas son las señales de que tu novio te pedirá matrimonio

Ya han pasado mucho tiempo juntos o, sencillamente, ya consideras que llegó el momento de subir el nivel de compromiso en la relación con tu novio, por lo que ambos desean establecer un hogar juntos y muchas veces lo han conversado, sin embargo, aún él no ha se manifestado con el anillo que selle esos planes en un futuro cercano.

Te presentaremos algunas señales a las que debes estar atenta porque te indicarán que él ya está preparado para darte “la roca”:

1. Comienza un plan de ahorro

Ambos se conocen muy bien y sabes cuáles son sus necesidades y aspiraciones, pero de la noche a la mañana comienza a ahorrar, recortar ciertos gastos para un plan que aún no te comenta o que te ha dicho, pero, sinceramente, no te convence. Así no te enfades si tienen que modificar algunos patrones de consumo.

2. Es un misterio total

Por lo general es muy transparente contigo, pero de repente hay cierto misterio y hasta complicidad con algunos de tus parientes, que te causará mucha suspicacia. Suele estar como pensativo más de lo normal, como si estuviera preocupado por algo o, mejor dicho, planeando algo.

3. Se interesa en ciertos detalles

Tu pareja ahora se la pasa interesado en ciertos asuntos que antes no le prestaba tanta atención, como por ejemplo en si eres alérgica a ciertos materiales o cómo sueñas con el gran día del compromiso, así como muy interesado en la joyería.

4. Habla de un futuro contigo

Ciertamente ambos han hablado de proyectos juntos, pero ahora él quiere tener como mayor certeza de que realmente quieres pasar toda una vida a su lado. Quiere sentirse seguro, comenzará a hablar de temas delicados como tener o no hijos, se imagina una vida contigo y más.

5. Tiene interés en anillos y joyas

Si de repente muestra un interés inusual en anillos o joyas, podría ser porque está buscando el anillo de compromiso perfecto para ti.

6. Está conectado con tu familia y amigos

La intención de casarse a menudo viene con un deseo de integrarse más completamente en la vida del otro. Si ha estado mostrando un interés especial en tus relaciones familiares y amistades, podría ser un indicio.

7. Planificación de eventos especiales

Si empieza a planificar eventos especiales, como cenas románticas, escapadas o actividades inusuales, podría estar preparando el terreno para una propuesta. Quiere que todo salga muy hermoso. También debes ver si hay mucha insistencia por parte de amigos y familiares para que acudas a ciertos eventos.

8. Cambia su comportamiento

Los cambios positivos en su comportamiento, como ser más cariñoso, atento o demostrar un compromiso más profundo, podrían ser signos de que está pensando en dar el siguiente paso.