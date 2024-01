¿Quieres pareja este año? 5 pasos para manifestar una relación bonita y duradera

Un sólo pensamiento se convierte en realidad así que es momento de dejar atrás el escepticismo y esa idea de que nunca vas a encontrar a tu persona ideal porque puedes hacer que este 2024 sea un año lleno de amor romántico.

La manifestación se ha convertido en una tendencia en TikTok e Instagram pero el concepto de la Ley de Atracción no es nada nuevo, ya que está arraigado en ideas que provienen de diversas tradiciones filosóficas y religiosas. No se trata de magia, sino de crear una realidad o traer algo tangible a tu vida basado en la atracción y la creencia. Si lo piensas, lo crees y luego actúas en consecuencia, llegará eso que tanto quieres pero la clave está precisamente en no autosabotearte aferrándote a la idea de que nunca sucederá.

Manifestar Puedes atraer al amor de tu vida siguiendo estos pasos (Freepik)

Pasos para manifestar una relación bonita y duradera este 2024

1. Define lo que quieres

Primero lo primero: define cómo es tu relación ideal. Tómate el tiempo para considerar realmente lo que estás buscando actualmente en una pareja y piensa positivo sobre ti misma, manifestando que mereces ese amor bonito. Las Leyes de la Atracción establecen que la forma en que te comportas o sientes acerca de ti misma atrae ciertas energías hacia ti.

2. Visualízalo

Pon la imagen de esa persona que deseas en tu mente y permítete emocionarte con ello. Eres tú igualando la vibración de lo que deseas atraer a tu vida. ¿Cómo imaginas tu relación? ¿Qué cualidades esperas que tenga? No hay nada malo ni vergonzoso en centrarse en los atributos físicos en esta etapa, considerando que ya detallaste el aspecto emocional en la fase anterior.

Ojo, debes balancear ambas cosas, es decir, si deseas a alguien delgado o de constitución fuerte, haz más hincapié en sus características relacionadas con la salud, el estado físico, la vitalidad y el atletismo.

Pareja Puedes atraer al amor de tu vida siguiendo estos pasos (Freepik)

3. Encárnalo

Mientras manifiestas amor con una persona específica, esta otra persona también puede estar haciendo lo mismo. Todos queremos lo mejor, pero ¿estamos preparados para esforzarnos por ser los mejores?

Para que las coincidencias vibratorias se lleven bien, debes ser alguien que complemente a tu pareja ideal. En palabras más simples, debes convertirte en la persona que deseas atraer. Fomenta estos rasgos deseables en ti misma para atraer el amor; después de todo, obtendrás el amor que mereces. Mientras lo haces, dedica un tiempo a practicar el cuidado personal. Conéctate con tu yo interior mientras manifiestas amor para cultivar pasatiempos, hábitos y prácticas que fortalecerán tu relación a medida que crece y madura.

4. Alinea tus acciones

Cuando hayas hecho todo lo anterior, es posible que descubras que tu persona ideal se “presenta”. No ignores esa señal. Haz algo al respecto. Di “sí’ a socios potenciales que tienen las cualidades que deseas tener en tu vida y “no” a los que no las tienen. No persigas a alguien que no coincide con lo que realmente quieres. Aquí estarás diciéndole al universo el tipo de persona que quieres y así seguirás atrayendo más de ese tipo de personas, lo quieras o no”.

5. Rendición

El paso final es quizás el más difícil. El amor que atraes puede no ser como lo imaginaste, por eso debes estar preparada para algunas sorpresas en el camino. Rendirse es simplemente permitir que el amor entre en tu vida sin apego a un resultado o persona específica. Puede que suene contradictorio pero cuando estás abierta a posibilidades creativas para el amor, el universo puede sorprenderte y llevarte a conocer a alguien totalmente inesperado. Diez años después, mirarás hacia atrás y entenderás por qué no funcionó con todos los demás.