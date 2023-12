5 señales de que una amistad se ha vuelto tóxica: así puedes darte cuenta

Las amistades son muy importantes para nuestra vida, pero forjarlas y mantenerlas no es una tarea nada sencilla. Al contrario, ameritan de cuidados como en cualquier otra relación y muchas cambian.

Por eso, alguien que es importante para ti como amiga en el presente, puede llegar a convertirse en una extraña mañana o incluso tornarse en una amistad tóxica que envenena todo tu entorno.

Señales de que una amiga es tóxica y debes alejarte

Una mala amistad no solo puede afectar tu estabilidad emocional, también dañar tu autoestima y más. Por eso, si te das cuenta de que tienes una relación tóxica con una amiga, debes alejarte.

No obstante, si no sabes cuáles son las señales que te advierten al respecto, te contamos cinco indicios que pueden ayudar a darte cuenta de esto, de acuerdo a psicólogos.

Es egoísta

Una señal de que una amistad se ha vuelto insana es la presencia del egoísmo. Si tu amiga solo piensa en sí misma, no te escucha y le cuesta ser empática contigo, es porque lo más importante para ella es ella. Por lo tanto, no estás en una dinámica recíproca y eso no es saludable.

Te tiene envidia

Otro indicio de que tu relación amistad no es sana es que tu amiga te envidie y lo demuestre con sus críticas constantes, desprecio evidente y humillaciones. Nadie que haga esto merece tu cariño y compañía. La envidia no es un buen sentimiento y puede lastimarte mucho, así que ten cuidado.

Otro indicio de que tu relación amistad no es sana es que tu amiga te envidie y lo demuestre | (Pexels)

Se victimiza

Si tu amiga siempre le echa la culpa a los demás de los problemas y se cree la víctima en cualquier circunstancia es porque se está victimizando, lo cual suele estar en amistades tóxicas. Y es que dicha actitud los libera de hacerse cargo de sus responsabilidades y les permite ser el centro de atención.

Te juzga siempre

Una gran pista de que estás en una relación de amistad tóxica es que tu amiga te critique todo el tiempo. Las críticas constantes afectan a cualquiera y resulta muy difícil mantener un vínculo sano con este tipo de persona porque sabes que en cualquier momento te va a juzgar y reprochar.

Te manipula

Un rasgo muy distintivo de una persona tóxica es su tendencia a la manipulación. En las relaciones donde una persona tiene influencia sobre la otra, suele suceder; en especial, en lazo forjados por interés. Si estás en una amiga que te manipula emocionalmente, es mejor alejarte porque puede lastimar tu autoestima.