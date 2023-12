10 maneras de responder preguntas incómodas de familiares esta Navidad

La Navidad es una de las fechas más bonitas del año pero lidiar con las reuniones familiares puede llegar a ser a veces abrumador ante las preguntas incómodas de las tías criticonas con las que lanzan dardos que incomodan y hasta pueden afectar emocionalmente.

Y es que aunque la familia es lo más preciado, no siempre algunos integrantes cuentan con empatía frente a los otros, por lo que si eres de los que desde ya se está preocupando por los encuentros, ármate de valor para enfrentar el momento y ponerle punto y fin a las preguntas y comentarios incómodos.

No permitas que te arruinen tu alegría en un momento tan especial, mantén la calma, piensa antes de responder y toma nota de algunos tips para superar la situación y salir ilesa. Recuerda que no estás obligado a responder preguntas que te incomoden.

10 maneras de evadir preguntas incómodas

Cambia de tema

Anticipa tus cartas y en el momento que te hagan una pregunta incómoda redirecciona la conversación hacia otro tema más neutral. De esa manera se evitará que los cuestionamientos avancen.

Ejemplo:

―¿Y ya tienes novio (a)?

― Y a que hora se hace el intercambio de regalos

Responde con cortesía

Sin necesidad de caer en las mentiras (también puedes) trata de responder de manera educada y breve pero siempre sin revelar mucha información. Por ejemplo, “Estoy enfocado en otras áreas en este momento” o “prefiero no hablar de eso, cambiemos de tema”.

Ejemplo:

―¿Estás segura (o) que no es sólo una etapa?

― En el corazón no se manda y él no discrimina.

Navidad Reunión familiar. (Pexels)

Utiliza el humor

El humor puede llegar a ser un gran aliado al momento de responder y distraer la atención a una pregunta incómoda. Sin embargo, procura que el humor no sea ofensivo para evitar discusiones innecesarias, que podrían arruinar el momento.

Ejemplo:

―Te verías más bonita con falda o con un vestido

― Me visto como quiera y me desvisto con quien quiera.

Establece límites saludables

Mantente siempre firme a tus ideales y establece límites personales, por lo que puedes expresar que prefieres no discutir ese tema, sobre todo porque es Navidad.

Ejemplo:

―¿Y para cuándo la boda?, no se les vaya ir el tren

― Para cuando nosotros decidamos, ya tenemos el ticket de tren, tú no te preocupes.

Encuentra un aliado

Encuentra a algún primo, hermano o amigo en quien confíes y que pueda sacarte de esos momentos de aprietos. Puedes pedirle a esa persona que cuando alguien haga una pregunta hacia ti la bloquee y viceversa.

Navidad Consigue a tu mejor aliado. (Pixabay)

El NO asertivo

NO es NO, siempre ten en cuenta que no tienes porque dar explicaciones sobre aspectos personales. No te sientas mal por decir que no cuando así lo desees, pues marcar límites con otras personas mantendrá a salvo tu salud mental.

Ejemplo:

―¿Cuando te casas, ya tienen mucho tiempo de novios?

―No planeo casarme porque no quiero

Responder de la misma manera

Esta puede llegar a ser una de las peores opciones, por lo que si eres una persona tímida debes evitarla en todo momento. Responder de la misma manera puede generar roces e incomodidades durante toda la noche.

Ejemplo:

―¿Cuándo terminas la carrera, sobrino?

―¿Cuándo mi primo deja de abandonar a sus hijos, tía? ¿Ya les paso la pensión? Doscientos pesos no alcanzan.

Aplica el drama

La actuación podría hacerte divertir un poco y hacer sentir mal a esa persona que no pensó en que su comentario podía herirte, por lo que finge que la pregunta colmo tu paciencia y realmente te dolió de una forma exagerada.

Ejemplo:

―¿Cuándo vas a casarte?

―¿Cómo puedes preguntarme eso? ¡Mi novio me terminó ayer porque era gay y me estaba engañando con mi mejor amigo! ¡Eres horrible, no me hables ya! ―Y procedes a retirarte.

Responde de manera sarcástica

Aunque para algunos puede resultar de mal gusto, el sarcasmo tiene sus toques divertidos por lo que podrás hacer reír a otros mientras tu te desligas de hablar de tu vida privada.

Ejemplo:

―¿Cuándo planeas tener hijos?

―¡Pero si con tres ya tengo suficiente! Mis chiquitos, el gatito, el perrito y el pececito, son realmente traviesos, ¿ya viste esta foto de cuando cumplió sus tres meses?

Ignora la pregunta

Este es uno de los métodos más seguros. Finge que no escuchaste y desvía tu atención en otro tema o persona, hasta que el familiar se olvide del tema que conversaban.

Ejemplo:

―¿Y el trabajo para cuando sobrino?

―Ay, no, espérese tía, aún no le he contado el chismesote del que me enteré.