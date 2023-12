Dolores de espalda y más: los peligros del exceso de pantallas en los niños que te harán reflexionar

Las pantallas en los niños son cada vez más usadas, desde televisores, tablets, hasta celulares, y los usan por mucho tiempo.

Esto trae muchos riesgos y peligros para la salud de los niños que a veces pasamos por alto y es importante recordarlos y tenerlos presentes, y te harán reflexionar.

Los peligros del uso excesivo de las pantallas en los niños

Los médicos y pediatras advierten los problemas de salud que trae el exceso del uso de las pantallas en los niños y entre ellos está la obesidad infantil, problemas en la vista, peor calidad de sueño y hasta alteraciones en su desarrollo.

Pero no son los únicos, pues también causa problemas de espalda, y dolores cervicales, y los doctores alertan que cada vez reciben más niños que tienen estos dos problemas, debido a las malas posturas al usar sus tablets y teléfonos.

Al ser tan pequeños y frágiles, el cuello y la espalda sufren cuando están mucho tiempo en una mala posición y lamentablemente cada vez más pasan tiempo así por el uso de estos aparatos electrónicos.

Por eso se recomienda crear un plan de consumo de estos aparatos, que tome en cuenta las necesidades de salud, y entretenimiento de cada niño , pues no está mal que las usen, el problema es hacerlo por mucho tiempo al día.

“Lo más importante que pueden hacer los padres es ser mediadores de sus niños en el empleo de dispositivos. Esto quiere decir enseñarles cómo usarlos como una herramienta para crear, conectar y aprender”, dicen los especialistas.

Además, al momento de usarlas es importante adaptar la silla para que mantengan la espalda recta y tengan donde apoyar esta zona.

También es vital que tengan una postura correcta, algo que no es fácil de lograr, pero es muy importante, y para ello es vital que no los usen en la cama o sofá, porque lleva a malas posturas, y deben tener los codos y rodillas en ángulo recto, pies apoyados y en ángulo recto y no cruzar las piernas.

Si aplicas estos consejos de ahora en adelante con tus hijos evitarás que sufran de estos graves problemas de salud y si ya los sufren, verás su mejoría.