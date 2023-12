¿Qué significa soñar que besas a alguien? El posible simbolismo de este sueño te sorprenderá

Soñar que besas a alguien puede generarte diferentes sensaciones dependiendo de quién sea la persona con la que juntas labios en el mundo onírico. Si es tu pareja o tu crush, es un sueño ideal y se explica porque siempre los piensas.

Ahora, si es un desconocido, una persona que no soportas o simplemente alguien inesperado, el sentimiento puede ser de gran malestar y dejarte preguntándote muchas cosas al despertar.

Sin embargo, tal como en la mayoría de los casos, soñar que besas a alguien no necesariamente quiere decir que haya sentimientos románticos hacia el otro, sino algo mucho más simbólico.

¿Qué significa soñar que besas a alguien?

La experta en sueños Lauri Loewenberg explicó en su blog que besarse en un sueño “puede estar relacionado con una conversación íntima en la vida de vigilia” que se tuvo o se debe tener .

“El cerebro funciona de manera muy diferente mientras estamos en el estado de sueño que cuando estamos despiertos”, explicó la autora de Dream On It, Unlock Your Dreams Change Your Life.

“Por ejemplo, la parte de la corteza prefrontal que controla el pensamiento lineal y racional está inactiva. Esta es una de las razones por las que los sueños son más simbólicos que literales”, dijo.

“ Por lo tanto, besar es un símbolo de una conversación íntima. El asesinato simboliza poner fin a algo que ya no necesitas o no quieres, etc.”, agregó la versada en sueños en su sitio web.

“Cuando puedas comprender el simbolismo de tus sueños, ya no te asustarán más. En cambio, podrás ver que están muy profundamente conectados con lo que está pasando en tu vida”, finalizó.

Todo está en los detalles…

Los detalles del sueño como el lugar en el que se desarrollan las cosas o los eventos previos que se tuvieron justo antes de dormirte también pueden darte pistas para descifrar su significado.

Por ejemplo, una mujer cuestionó a Loewenberg sobre un extraño sueño que tuvo con un ex al que nunca quiso después de haber discutido con su actual pareja. En el sueño, lo besó intencionalmente.

Sin embargo, al poco tiempo, sintió culpa y alejó al chico que estaba encima de ella en la ensoñación. “No podía creer lo que acababa de hacer. ¿Qué quiere decir esto?”, preguntó la usuaria.

La experta contestó: “Dado que actualmente estás descubriendo tu relación con tu novio, puedes apostar que este sueño interviene para ayudarte... especialmente después de tu desacuerdo”.

“Él es alguien que decidiste que no era para ti. Cuando estabas en desacuerdo con tu novio actual, ¿te vinieron a la cabeza esos mismos pensamientos familiares de ‘puede que este chico no sea para mí’? Si es así, entonces eso es lo que representa”, explicó.

“Él no se interpreta a sí mismo, sino que personifica lo que no te conviene. Quizás por eso estaba encima de ti en el sueño. Esa es una posición de dominio, y esos pensamientos probablemente dominaron tu mente por un tiempo”, expuso.

“Besarse en un sueño casi siempre está relacionado con una conversación en la vida de vigilia porque, al igual que besar, se necesitan dos bocas para comunicars e. ¿Tu desacuerdo con tu novio implicó una conversación que te recordó cómo era con tu ex?”, continuó.

“La buena noticia es que lo alejaste de ti en el sueño, lo que significa que en la vida de vigilia alejaste con éxito esos viejos y familiares pensamientos... y tal vez palabras, que eran inquietantemente similares a lo que estaba pasando en tu mente y saliendo de tu boca cuando estabas con tu ex”, señaló.

En los sueños, besar es un símbolo de conversación íntima | (Pexels)

Otra mujer le preguntó por un sueño que había tenido durante tres meses en el que se reencontraba con un ex de la infancia, pasaban tiempo juntos y se besaban con pasión. Luego, se despertaba.

“Dado que su sueño ha estado sucediendo durante aproximadamente 3 meses, ahora está conectado con algo en su vida que ha estado sucediendo durante aproximadamente 3 meses”, respondió Loewenberg antes de detallar cada elemento del sueño.

“Tu novio de la infancia no necesariamente está representándose a a sí mismo, sino que representa A) la emoción y la pasión porque es la primera persona por la que probablemente sentiste emoción y pasión, incluso cuando eras niña o B) tu yo infantil, despreocupado y amante de la diversión”, descifró.

“¿Desde hace unos tres meses está ocurriendo algo que te entusiasma y te hace sentir como esa joven divertida de tu infancia? (…) Puede que por eso tu sueño esté utilizando a tu novio de la infancia, ya que podría representar una relación divertida y juvenil en la que todo vuelve a ser nuevo y emocionante”, agregó.

“El punto en el que termina un sueño (de forma natural y no por una alarma) es el mensaje principal del sueño. Tu sueño siempre parece terminar con un beso. Los besos en los sueños tienen que ver realmente con la comunicación en la vida real”, reiteró.

“Su teléfono celular en su sueño también representa comunicación, por lo que parece que últimamente se ha estado comunicando muy bien con alguien o necesita comunicar lo que necesita para traer esta diversión y emoción nuevamente a su vida”, concluyó.

Mientras, en un tercer caso, una chica le pidió ayuda para entender un perturbador sueño donde besaba a un primo. En la ensoñación, “estaba sentada en una habitación llena de arena y había hermosas alfombras persas rojas y moradas con la foto de mi primo.

“Intenté caminar hasta uno de ellos para verlo mejor, pero era muy difícil navegar por la arena. Cuando me quedé atascado, apareció mi primo y, por alguna extraña razón, tuvimos una sesión de besos intensa. Por cierto, ¡nunca me besaría con mi primo!”, aclaró la usuaria.

La intérprete de sueños replicó: “¿Necesitas o has tenido recientemente una conversación importante o íntima con tu primo? De lo contrario, entonces tu primo puede representar a alguien con quien necesitas tener una conversación profunda o algo sobre lo que necesitas tener una conversación profunda”.

“Para resolverlo, pregúntate cuáles son las tres cosas que primero te vienen a la mente cuando piensas en tu primo. ¿Puedes asociar alguna de esas cosas contigo mismo o con tus circunstancias actuales?”, indagó.

“Las alfombras podrían ser una referencia a esconder algo debajo de la alfombra, en lugar de discutirlo. Quedarse atrapado en la arena sugiere que te sientes atrapado en algún lugar de la vida real, algo no progresa. La arena puede referirse al tiempo”, interpretó.

“¿Algo está tardando mucho en cambiar o suceder? Sea lo que sea, esconder el problema debajo de la alfombra ciertamente no ayudará. Creo que tu sueño te dice que es HORA de conversar”, sentenció.