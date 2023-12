¿A los hombres les atraen más las mujeres de cabello corto o largo? Esto revelan expertos

Cuando se trata de cómo llevar tu cabello, las posibilidades son infinitas según lo que mejor se adapte a tu estilo de vida y personalidad. Esto hará que por supuesto sea imposible ir todo el tiempo acorde a las tendencias. Eso sí, cuando se trata de conquistar a través de tu estilo de cabello, existen muchas interrogantes en torno a qué es lo que atrae más a los hombres, si una mujer con cabello corto o una con cabello largo.

Aunque la respuesta siempre será subjetiva debido a que la atracción no sólo está en lo físico sino en lo emocional y rasgos de personalidad, sí pueden existir ciertas conincidencias de opinión basadas en el entorno en el que nos desarrollamos para señalar una inclinación específica.

Mujer Tu cabello expresa mucho frente a los demás (Freepik)

Ciertamente, en nuestra cultura, la longitud del cabello marca una diferencia entre los sexos. De acuerdo con Autumn Whitefield-Madrano, autora de Face Value: The Hidden Ways Beauty Shapes Women’s Lives a Psychology Today, muchos hombres tienen el cabello largo, pero todavía se ve como una declaración contracultural: no necesariamente una proclamación de un hombre que se alinea con la feminidad, sino una declaración sobre la resistencia a las formas tradicionales y dominantes de masculinidad.

Mujer Tu cabello expresa mucho frente a los demás (Unsplash)

Particularmente la psicología evolutiva, considera atractiva los labios y ojos más oscuros en las mujeres, además de que el cabello largo está ligado a la fertilidad y feminidad.

Según una encuesta del Daily Mail, de todos los peinados que una mujer podía lucir, los resultados mostraron que un abrumador 43 por ciento de los hombres consideraba que los mechones largos y ondulados eran los más sexys. Por el contrario, estilos más creativos como el corte pixie o el bob largo representaron sólo el 7 y el 6 por ciento de los votos, respectivamente. Incluso se informó que los hombres pueden ver el cabello largo como un signo de buena salud y genes.

Éstas son algunas teorías respecto a por qué los hombres en general preferirían esta tendencia en las mujeres.

Mujer Tu cabello expresa mucho frente a los demás (Unsplash)

1) El cabello largo equivale a salud.

El cabello largo claramente necesita mantenimiento y el mantenimiento necesita dinero, por lo que, entendiendo todo eso, las mujeres con cabello largo a menudo son consideradas más ricas y saludables. El cabello largo juega un papel importante al examinar a otras mujeres sobre su bienestar y respeto por sí mismas.

2) Los hombres están condicionados a desear el pelo largo.

Por supuesto, no se trata solo de las expectativas sociales o culturales sobre la belleza de las mujeres. La evolución nos enseñó que la calidad y longitud del cabello sirve como factor de fuerza genética y salud general, que es incluso un marcador para mostrar las cualidades reproductivas de una mujer. Muchos experimentos y observaciones han concluido que las mujeres de cabello largo parecen más saludables que sus homólogas de cabello corto.

Mujer Tu cabello expresa mucho frente a los demás (Freepik)

3) Oculta imperfecciones.

Además, el cabello largo es muy útil para ocultar rasgos menos atractivos en el rostro de una mujer. Hace que la línea de la mandíbula sea menos prominente y ancha y también distrae la atención de los pómulos poco definidos. En general, hace que la mujer luzca más femenina y juvenil.

Lo cierto es que por nada en el mundo las mujeres estamos obligadas a darle gusto a nadie; no tenemos que cambiar nuestro estilo ni tampoco vivir para agradar a otros. Al final, en el plano de las citas y relaciones románticas, el que le gustes a otra persona no debe depender de si cumples con los estándares físicos impuestos por la sociedad. La persona correcta llegará a ti a como de lugar y te hará sentir la más hermosa en todas tus formas.