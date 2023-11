Árbol de Navidad plegable: conoce el árbol viral más elegante que puedes colocar en 10 segundos

La Navidad está cada vez más cerca y si quieres poner una decoración hermosa y muy sencilla nada mejor que el árbol navideño “mágico” o plegable.

Y es que muchas veces resulta tedioso colocar el árbol de Navidad con todos los adornos, luces y demás, pero este árbol te facilitará la vida en un mil por ciento.

Te recomendamos: Ideas para decorar la casa en Navidad con poco dinero: 3 diseños elegantes y sencillos

Cómo es el árbol de Navidad plegable que te facilitará la vida y puedes colocar en solo 10 segundos

Una marca española, que lleva por nombre, Rosé Home, ha impuesto tendencias con los árboles navideños plegables que te facilitarán la vida.

Se trata de un diseño muy práctico, alto y hermoso que viene en los tonos dorado, plateado y rosa, y cuesta unos 150 euros.

Sus ramas son color verde nevadas y ya viene decorado con sus bambalinas, solo debes añadir las luces navideñas y es muy fácil de hacerlo, más que en un árbol normal.

Para colocarlo solo debes armar la base y ponerla y luego despliega el árbol sobre él dejándolo caer y listo, queda perfecto y listo de solo poner las luces, estrella, o cualquier adorno que quieras agregar o que sea personalizado.

Este árbol se ha convertido en toda una sensación en redes y se le conoce como el “más viral de la Navidad”, por lo hermoso y sencillo que es.

“Amo este árbol”, “lo necesito en mi vida”, “de verdad parece un árbol mágico”, “de los mejores árboles que he visto”, “esto sí es algo valioso y necesario”, “que árbol tan lindo y se pone súper fácil”, “amo lo rápido que se pone y lo bien que luce”, y “amé este arbolito plegable”, son algunos de los comentarios en redes.

Te recomendamos: El truco para poner el listón en tu árbol de Navidad y que luzca elegante (es muy fácil)