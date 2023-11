5 ideas de mensajes para enviarle a un hombre que te gusta: ayudarán a iniciar una conversación

Todas alguna vez hemos sentido ese impulso de enviarle un mensaje al hombre que nos gustas y luego pasar horas con el teléfono en la mano sin saber qué escribirle para iniciar una conversación.

No quieres usar frases cursis y sabes que mensajes generales posiblemente no te lleven lejos. No obstante, captar la atención de un crush y entusiasmarlo para hablar por mensaje no es tan difícil.

Solo se necesita seguir los consejos de los expertos en la materia para empujarlo a abrirse contigo por texto y evitar algunas prácticas comunes que tienen el efecto contrario al que deseamos.

“Trata de evitar mensajes generales como ‘Hola, ¿cómo estás?’ o ‘Oye, ¿cómo te fue el día?”, aconsejó la especialista en citas Cherlyn Chong en entrevista a la revista Elite Daily.

“Piensa más en decir cosas que sean significativas para esta persona”, agregó. La experta también aconseja no abrumarlo con decenas de mensajes sino enviar uno primero y el otro tras unos días.

5 mensajes que puedes enviarle a un hombre que te gusta para conversar

En cuanto a qué escribir, a continuación, recopilamos cinco ideas de mensajes que puedes enviarle al hombre que te gusta para que tengan una conversación que arroje luz sobre su compatibilidad.

Recuérdale algo que haya mencionado

Envíale un comentario dulce

Coméntale algún interés que compartan

Hazle una pregunta capciosa

Muestra tu curiosidad genuina