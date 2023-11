Los 4 hombres del zodiaco que jamás te dirán “te amo” no importa cuánto tiempo tengan juntos

Cuando estás en una relación, escuchar la palabra “te amo” es muy importante y muchas veces pasa el tiempo y no llega, y es que existen algunos hombres del zodiaco que jamás la dicen.

Para ellos no es importante decir esta palabra, no importa si la sienten, o si para ti significa mucho, así que es mejor que no la esperes si sales con alguien de estos signos.

Los hombres del zodiaco que jamás dicen “te amo” sin importar que para ti signifique mucho

Géminis

Los hombres de Géminis detestan decir “te amo”, y para ellos no significa nada, así que nunca te lo van a decir.

Para ellos las acciones valen más que las palabras así que te pueden demostrar su amor, pero no esperes esta palabra tan deseada y anhelada por ti.

Tauro

Si sales con un hombre del signo Tauro no esperes que te digan esta palabra, pues nunca se enamoran al 100% y les parece ridícula.

Ellos no se entregan por completo y no saben cuándo aman de verdad y cuando están enamorados así que es mejor que te alejes de ellos.

Capricornio

No importa cuánto se le digas tú, un hombre de capricornio nunca te va a decir “te amo” pues para él esta palabra no tiene relevancia.

Pueden tener años juntos, y te demostrará que te ama, pero nunca lo dirá, y si estás con ellos deberás conformarte con ello.

Escorpio

No hay hombres más serios y poco amorosos que los de escorpio, así que ellos tampoco te dirán nunca que te aman.

Para ellos suena “ridículo” y no tiene nada de importancia decirlo así que no lo esperes aunque tengan muchos años juntos.

Así que si tu pareja es de alguno de estos signos del zodiaco solo tienes dos opciones, o resignarte a que jamás te dirán el esperado “te amo”, o terminar con ellos, pues no cambiarán por ti.