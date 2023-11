5 maneras de arruinar una relación a través de WhatsApp: evita decir y hacer esto

La tecnología se ha metido hasta en las parejas, porque sí, hay varias maneras de arruinar una relación a través de WhatsApp con conductas tóxicas y ansiosas.

Nuestro comportamiento digital es demostración de las inseguridades que llevamos dentro, así que en vez de reclamarle al otro, fíjate porqué estás reaccionado de esa manera, de dónde parten tus sentimientos y qué heridas del pasado no has terminado de sanar.

Maneras de arruinar una relación a través de WhatsApp

Revisas mensajes

Esta es el clásico comportamiento que ha acabado con miles de relaciones alrededor del mundo. No solo porque en realidad sí consigues que la persona que te está fallando, sino porque no tienes contexto de muchas conversaciones así que interpretas desde tu sesgo. Esto también ocasiona desconfianza en la otra persona y se vuelve un caos total. Esto es una invasión personal que no hay que normalizar.

Tus celos, inseguridades y falta de amor propio se puede ver por WhatsApp (Freepik)

Reclamarle porque no te responde a tiempo

Estás pendiente del “en línea” a ver si te ignora o no y cuentas hasta los minutos que pasaron de una respuesta a otra. Es una actitud infantil que prueba apego emocional. Es normal que tenga trabajo y ocupaciones qué atender. Es mejor el tiempo de calidad que te dedique cuando pueda, que te responda de forma vacía rápidamente.

Pedirle que bloquee otros números

Esta es una de las maneras de arruinar una relación a través de WhatsApp más lamentables pues le estamos quitando la opción a nuestra pareja de interactuar con quien desee, incluso si solo es ver estados y mantenerse al día con amigos o conocidos. Un amor sano se desarrolla en libertad.

Debes hablar con tu pareja y establecer límites sanos para ambos (Antoni Shkraba/Pexels)

Publicar conversaciones personales o indirectas

Recuerda ser empático con los sentimientos de la otra persona y con su privacidad. No está bien difundir conversaciones sin pedirle autorización al involucrado, así como siempre será más maduro abordar de frente aquello que te molestó.

Ser invasivo enviando muchos mensajes

Está bien conversar con alguien. Otra cosa es hacer spam. Llamar reiteradamente aunque no te conteste, dejar muchos mensajes a pesar de no haber obtenido respuesta, enviar audios excesivamente largos... Debemos tener un límite y respetar al otro.