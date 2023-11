¿Quieres regresar con tu ex? 5 cosas que debes considerar antes de volver con él

¿Quieres regresar con tu ex? No te lances al amor antes de analizarlo con conciencia (Netflix/Netflix)

Regresar con tu ex es una fantasía recurrente cuando estamos procesando un duelo, pero hay veces que la vida te regala una segunda oportunidad seriamente. Ya sea porque pasó el tiempo, la vida los volvió a juntar, él decidió cambiar... Cuando el chance se presenta, no siempre hay que dejarlo ir.

Sí, volver con una expareja no tiene nada de extraño ni de malo, aunque todo depende de cómo se desarrolló la primera relación y lo que ha pasado en el tiempo muerto desde entonces. Precisamente estos dos aspectos son fundamentales a considerar antes de tomar la decisión.

5 cosas a considerar antes de regresar con tu ex

¿Realmente cambiaron?

En las relaciones de pareja la responsabilidad es compartida. Quizás uno lleve más peso por algo que dijo, hizo o en lo que falló, pero una ruptura es una oportunidad de evolucionar como persona. Si los dos reflexionaron, sanaron, buscaron ayuda y cambiaron, es una señal positiva. Si todo sigue igual dentro de él, o de ti, ni lo intentes.

No caigas en la trampa de volver solo porque tienes sentimientos (Freepik)

¿Habrá confianza?

No solo sucede en las relaciones donde hubo infidelidades o mentiras, sino también si sufriste por alguna razón en la relación. Si crees que el miedo a que te vuelva a lastimar o si te dirá la verdad es muy grande, mejor no vuelvas, ya que no podrás disfrutar a pleno y será una tortura cargada de inseguridades para los dos.

¿Tendrán paciencia para conocerse nuevamente?

Tienen que comenzar de cero y no intentar retomar todo desde donde lo dejaron. Seguramente en este tiempo ambos encontraron nuevos hábitos, intereses, su vida y sus convicciones tomaron otros rumbos, tienen diferentes grupos sociales, entre otros detalles. Al final, todos tenemos derecho de evolucionar y no debes estar atada a la idea de estar con él solo por cómo era, por lo que debes permitirte conocerlo nuevamente.

Míralo como una nueva oportunidad y no como retomar la relación desde donde lo dejaste (Freepik)

¿Olvidarás el pasado?

Si vas a estar sacando trapos viejos o malos momentos del pasado, tampoco vuelvas. Esto significa que la herida o el resentimiento siguen abiertos. Asimismo, tampoco tienes derecho de reclamar lo que hizo en la ruptura, como por ejemplo salir con otras personas, por lo que deberás aprender a estar en paz con sus decisiones.

¿No lo estás idealizando?

Hay quienes vuelven porque hay personas que quedan ancladas en un vínculo tóxico con relaciones que finalizaron y que les obsesionan. Esto es dependencia emocional ya que creen que jamás volverán a conseguir a alguien mejor o que los haga sentir de la misma manera. Si es tu caso, déjalo ir.