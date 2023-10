Una de las peores tragedias amorosas es encontrar a la persona correcta en el tiempo equivocado, por lo que es normal preguntarse qué significa cuando un hombre te dice que no es el momento de estar juntos.

Aunque pueda sonar a excusas, la vida a veces se torna complicada, las prioridades se transforman y nuestro mundo interno se sacude, haciendo que sea más que complicado establecer un romance con alguien.

¿Qué significa cuando un hombre te dice que no es el momento de estar juntos?

Cuando un hombre te dice que no es el momento de estar juntos puede significar varias cosas: tanto que tiene asuntos qué resolver, por ejemplo, sanar el cierre de una anterior relación; trabajar en ciertas heridas emocionales propias; atender primero asuntos familiares o laborales que lo afectan; tomarse un tiempo para reforzar su amor propio o simplemente no está seguro de lo que siente.

Muchas veces esto no quiere decir que la persona que tienes a tu lado no te valora, no te quiere o no reconoce lo grandiosa que eres, sino que hay que ser conscientes que el amor no es suficiente y establecer un compromiso con alguien requiere de que muchos factores se unan.

Sabemos que es doloroso dejar ir a quien amas Pero permítele marcharse (Antoni Shkraba/Pexels)

Primero debemos estar bien nosotros antes de compartir nuestra vida con otra persona, pues de no, solo le causaremos dolor, provocando daños irreparables.

No lo subestimes. Dejar ir a alguien que amas es uno de los dolores más fuertes y decisiones más difíciles que deben tomarse. Pero también refleja inteligencia emocional: alguien que no se queda a tu lado por apego o dependencia, sino porque reconoce que ambos no son compatibles en este momento por situaciones internas o externas, sabiendo que no somos lo que el otro merece.

No intentes forzarlo u obligarlo a estar en una relación (Freepik)

Si es tu caso, déjalo marcharse para que pueda trabajar en eso que lo aqueja y aprovecha tú también para reforzar tu amor propio. No te lo tomes personal y recuerda que esto no cambia tu valor. No lo esperes mientras él trabaja en su bienestar, tal vez coincidan después o consigas a alguien que sí se sienta preparado para darte lo que quieres.