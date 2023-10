Qué significa que un hombre te muerda el hombro: ¿se trata de una muestra de amor o pasión?

Ya sea que te guste o te resulte molesto, si tu novio suele morder tu hombro de manera suave y espontánea cuando están juntos, es posible que te sientas confundida y con muchas preguntas.

¿Cuáles son las razones tras este comportamiento?, ¿es algo normal entre parejas? y ¿cómo debo reaccionar al respecto? pueden ser algunas de las interrogantes que se agolpen en tu cabeza.

En estos casos donde te cueste descifrar las acciones de tumedia naranja, lo mejor siempre es preguntarle directamente qué quiere transmitir o cuál es la razón detrás de lo que hace.

¿Por qué un hombre le muerde el hombro a una mujer?

No obstante, si temes lastimarlo o no tienes la confianza para hablarle, hay algunas posibles significados que explican este comportamiento de tu amado. A continuación, recopilamos algunas:

Se trata de una cute-agression

Una de las posibles razones por las que tu pareja muerde tu hombro puede deberse a la cute agression, palabras que definen la compulsión de morder o estrujar algo que encontramos adorable.

Según investigaciones, se trata una forma común en la que regulamos emociones positivas, pero abrumadoras que tenemos ante personas, animales u objetos bonitos para recuperar el balance.

No es nada de qué preocuparse porque quienes reaccionan de esta manera levemente agresiva ante seres o cosas que les gustan no tienen la intención de lastimar, es solo una expresión dimorfa.

Es un hombre muy juguetón

Si tu novio tiene una personalidad un poco infantil, puede que encuentre el morder tu hombro como una manera de ser juguetón contigo. Por supuesto, si no te gusta jugar así, no temas en decírselo.

Un hombre que te ama te escuchara cuando le expreses que algo te desagrada para trabajar juntos en solucionarlo, ya sea eliminando este comportamiento o encontrando otras maneras de jugar.

Se siente en absoluta confianza contigo

Morder a alguien no es algo que sea demasiado común. Por eso, si un hombre te muerde el hombro, es probable que sea porque se siente en absoluta confianza contigo como para hacerlo.

Así que, cada vez que tu novio lo haga, acuérdate de que eres la única persona con la que se siente totalmente seguro y amado como para expresarse con este gesto y estar cómodo al respecto.

Quiere aumentar la temperatura

Otra posible razón por la que un hombre te muerde el hombro u otras zonas sensibles de tu cuerpo es porque le resulta excitante y quiere aumentar la temperatura entre ambos para llegar a la cama.

Sin embargo, aunque tiene una intención romántica, solo puede considerarse como un acto de sensual si es gentil al respecto, en especial si demuestras que no te gusta el hecho de ser mordida.

Claro está de más que, si no te encanta o te lastima, tienes que decírselo. Si quieres probarlo, dale tus instrucciones, pero si no quieres intentarlo o solo no te gusta, di la verdad. Él debe respetar tu decisión.

Le gusta y cree que a ti también

Si nunca le has dicho que no te gusta, es posible que lo haga creyendo que te encanta y estimula como a él porque muchas personas entran en calor mordiendo a sus parejas en zonas sensibles.

Recuerda que todos tenemos preferencias distintas a la hora de manifestar afecto y pasión, pero para poder llegar a un punto medio que satisfaga a los dos debe haber una gran comunicación.