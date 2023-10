Cómo lograr que tu hijo te haga caso: consejos prácticos para lograrlo con amor

Uno de los retos más complejos que enfrentan muchos padres es el lograr que los hijos hagan caso. Y es que, aunque cada niño y papá es distinto, todo infante alguna vez desobedece instrucciones.

En esos momentos, es normal que los adultos se llenen de frustración, se sientan perdidos e incluso reaccionen de maneras de las que se arrepientan después de haber calmado sus emociones.

No obstante, conseguir que un niño acate normas sin perder la paciencia en el intento no es una tarea imposible. Solo hace falta entender el por qué no escuchan y aplicar algunos consejos prácticos.

6 consejos para lograr que un hijo haga caso a sus padres

Hay muchas razones por las que un niño no hace lo que se les pide, desde cansancio físico, necesidades adicionales y un superenfoque en lo que están haciendo, hasta la calidad del vínculo paternal.

En la mayoría de los casos, varios factores influyen en la falta de acatamiento. Al estar sintonizados con su capacidad y estado mental podemos saber cuándo, qué y cómo deberíamos pedir algo.

Pero, aunque la sujeción no es una meta saludable a largo plazo ni un enfoque ideal para la crianza, los padres a veces necesitan que los hijos cumplan ciertas cosas independiente de cómo se sientan.

El enfoque respetuoso debe prevalecer ante todo en la crianza de los hijos | (Pexels)

En especial, todo lo concerniente con respecto a su seguridad o la convivencia. Los padres deben ayudar a los niños a seguir las reglas y enseñarles que así ayudamos a nuestro entorno.

Por supuesto, recuerde que el enfoque respetuoso debe prevalecer ante todo y la obediencia no se trata solo autoridad y control. Apueste por el amor y vea los resultados.

Ahora, si no sabes cómo hacer que tus hijos acaten cuando es algo importante, te compartimos seis formas de fomentar la escucha y el cumplimiento, según el médico Justin Coulson a Institute for Family Studies:

Dé instrucciones sencillas

Si quiere que su hijo entienda una instrucción, el primer consejo es comunicarse con oraciones cortas porque son más sencillas de comprender. Procure siempre hablar de forma clara, simple y directa.

Háblele a su hijo a su nivel

El segundo tip es ponerse al nivel de su hijo, hacer contacto visual y sonreírles. No solo es una gran manera de enviarles un mensaje, también de asegurarse que lo haya escuchado.

Pida que repitan la instrucción

La tercera recomendación es pedirle a su hijo que repita lo que le dijo si no cumplen con lo pedido. Pregúnteles cuál fue la instrucción y espere la respuesta. Si pueden repetirlo, sabe que oyeron y esperas acción.

Pedirle a su hijo que repita lo que le dijo si no cumplen con una instrucción es una forma de asegurarse que escucharon | (Pexels)

Exprésese con un volumen adecuado

En momentos que los hijos parecen no escuchar, muchos padres gritan, pero no solo es innecesario, además los predispone a no querer escuchar. Mejor hable en voz baja, así se acercarán para oírlo.

Llame su atención con un toque suave

Una manera de llamarles la atención a sus hijos de manera cariñosa para que lo escuchen y ayuden a sus tareas a avanzar es darles un toque suave en el brazo, un abrazo o poner su brazo sobre sus hombros.

Presente el “no” de forma positiva

Siempre que tenga que decir la palabra “no”, vuelva su respuesta en un sí. Por ejemplo, si su hijo le pregunta si pueden quedarse más en el parque, no responda simplemente con una tajante negativa.

En cambio, cambie la respuesta por algo como “nos quedaremos más tiempo otro día cuando regresemos”. Se trata de una manera más gentil de decir “ahora no” y los niños la reciben mejor.