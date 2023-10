5 señales de un hombre infeliz en una relación: así puedes notar si no quiere estar contigo

Las relaciones amorosas nos llenan de mucha ilusión cuando empiezan y nos colman de alegría cuando se estabilizan, pero no todas duran para siempre ni tampoco son completamente color rosa.

Hay idilios que se tornan agrios con el tiempo y comienzan a ser una fuente de dolor; en especial, cuando seguimos enamoradas, pero sentimos que nuestra pareja está infeliz dentro del romance.

Si empezamos a dudar sobre el amor del otro, lo mejor es siempre hablarlo, pero si aún no estás segura de tus sospechas o no estás lista para confrontar, puedes fijarte en algunas señales de que parece ya no quererte.

5 cosas que delatan a un hombre infeliz en un matrimonio o noviazgo

Si no sabes cómo detectar la falta de amor o interés, a continuación, recopilamos cinco indicios de que un hombre es infeliz en una relación amorosa, según Slice.

Pelea por cualquier cosa todo el tiempo

Es normal que las parejas tengan desacuerdos, pero cuando un hombre está infeliz en una relación peleará hasta por la cena y se enganchará en temas sin importancia hasta volverlos un problema.

También puede que te lastime mencionando algo que es doloroso para ti de la nada y eso es planeado. La razón es que puede existir un resentimiento debajo, pero te atacan en vez de hablarlo.

Ya no te expresa halagos ni gratitud

Las expresiones verbales de afecto, reconocimiento y gratitud son sumamente importantes para una relación sana. A diario, las parejas deben agradecerse, piropearse y decirse cuánto se quieren.

Sin embargo, si tu amado dejó de hacer esto y nunca aprecia lo increíble que eres o tu nuevo corte, es un gran indicio de que posiblemente sea infeliz en el idilio y ya no quiera continuar con el mismo.

April Masini, columnista de consejos sobre relaciones, aconsejó al medio citado hacerle cumplidos a la pareja y ver cómo reacciona para comprobar si olvidó sus modales o sucede algo más.

Evade tener conversaciones necesarias

Un hombre descontento en un noviazgo o matrimonio puede postergar a cada rato tener esas conversaciones importantes, lo que solo ocasiona que los problemas entre ambos crezcan.

Si es desdichado, verás que se distancia o pide dejar todo debajo de la alfombra. Es frustrante, pero no saques a colación los problemas en peleas que no tienen que ver, deja que se calme, pero no esperes mucho.

Un hombre descontento en un noviazgo o matrimonio posterga conversaciones importantes | (Odonata Wellnesscenter/Pexels)

Casi nunca está en casa

Si vives junto a tu amado, una acción que delata su insatisfacción en la relación es una constante ausencia en casa. Se esfuerza por salir con amigos, llega tarde después del trabajo, va al gimnasio…

En fin, una serie de actividades con las que demuestra que prefiere invertir su tiempo en otra parte o está alargando el proceso de llegar a casa posiblemente para evitarte, lo cual es muy malo.

Las relaciones íntimas disminuyen

Una de las señales más obvias de que un hombre parece no estar feliz en su falta de interés en tener relaciones íntimas, pero podrías esto también podría deberse al estrés o las vidas ajetreadas.

En ese caso, prueben organizando todo para reavivar la llama de la pasión. Si incluso con todo ese esfuerzo no está interesado, hay algo pasando y es importante hablarlo cuanto antes.