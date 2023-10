¿Soñaste con tu ex? Estas son 5 razones detrás de este sueño (y no es que deban regresar)

Soñar con una expareja puede generar una serie de sentimientos difíciles de explicar y es posible que no dejes de preguntarte la razón por la que este amor de tu pasado regresó a tus sueños ahora.

¿Significa que quieres volver con tu ex?, ¿la ruptura fue un error? y ¿qué hacer para que no se repita la experiencia? son tres de las interrogantes que pueden invadir tu cabeza tras despertarte.

Por fortuna, existen respuestas. Los psicólogos se han encargado de investigar por qué sucede esto y no a fuerzas quiere decir que subconscientemente esperas regresar con ese antiguo amante.

¿Por qué soñamos con una expareja?

En primer lugar, hay que entender qué son los sueños. La psicóloga Lauren Kerwin explicó a Seventeen que “son los pensamientos colectivos que experimentamos visualmente mientras dormimos”.

“Según la teoría neurocognitiva de los sueños, estos se basan en tus preocupaciones constantes: lo que pasa por tu mente a lo largo del día”, dijo. “Esto significa que no todos son particularmente significativos”.

Por eso, puede que algunos de tus sueños con tu ex se relacionen con esa pasada relación, pero también ser una representación de otros eventos o momentos que están aconteciendo en tu vida.

Con el fin de ayudarte a explicarlo mejor, a continuación, recopilamos cinco razones por las que podrías estar soñando con tu examor de acuerdo a expertos a la revista previamente citada.

Todavía no te sobrepones a la separación

Si terminaste tu relación hace poco y tu expareja se aparece en tus sueños, podría significar que aún estás procesando los complejos sentimientos que se atraviesan durante el duelo por una ruptura.

“Los sueños generalmente están influenciados por el estrés... así que mientras sigas desconsolado por tu ex, probablemente seguirás soñando con él”, afirmó Kerwin a la revista Seventeen.

“Una forma en que el cerebro procesa el dolor es a través de los sueños”, explicó. No obstante, aún si no estás afligido por el rompimiento, es normal que sueñes con tu ex si terminaron recientemente.

La experta comentó que esto se debe a que “es probable que estés pensando y procesando la ruptura a menudo durante tus horas de vigilia, incluso inconscientemente”.

Hay sentimientos que no has superado

Otra razón por la que podrías soñar con tu ex, incluso si rompieron hace meses, es porque todavía estás obsesionada con cómo acabó la relación y enganchada a sentimientos de resentimiento.

Asimismo, si recién comenzaste a salir con una nueva persona, pero tu antiguo amor aún irrumpe en tus sueños de vez en cuando, es una posible señal de que no lo has superado por completo.

Por ende, no estás al cien en tu nuevo idilio. En estos casos, la doctora dijo a la revista que podrías necesitar “algo de tiempo para sanar y procesar antes de continuar con tu nuevo romance”.

Quieres tener un nuevo amor

Si tu ex invade tus sueños también puede significar que deseas estar en una relación. No quiere decir necesariamente que desees volver con él, sino que simboliza tu anhelo de amar y ser amada.

La situación puede ser muy compleja si estás enamorándote de otra persona, pero no es anormal. “Podrías estar suspirando por otra persona en la vida real y este sentimiento de ‘anhelo’ aparece nuevamente en tus sueños, incluso si el objetivo de tu anhelo es diferente”, sostuvo Kerwin.

“Por lo general, las emociones en nuestra vida de vigilia se manifestarán en nuestros sueños”, enfatizó.

Lo viste recientemente

Soñar con un ex también podría deberse al hecho de que lo viste recientemente en persona, escuchaste otra vez una canción que amaban o te apareció en alguna publicación en redes sociales.

“Un sueño con tu ex no siempre es necesariamente significativo o simbólico”, destacó la experta en su conversación con el medio ya mencionado.

“Es posible que hayas leído su nombre en las redes sociales hace unos días y tu cerebro se haya dado cuenta de ese pequeño detalle, y ahora tu ex está reapareciendo en tu sueño”, apuntó.

Lo echas de menos

La última razón por la que un examor aparece en tus sueños puede ser simple y sencillamente porque lo estás extrañando. En especial, si acaba de terminar su relación hace poco.

“Las investigaciones muestran que las experiencias de la vida real pueden aparecer en los sueños entre uno y siete días después”, expuso Lauren Kerwin.

“Es totalmente normal extrañar a alguien con quien compartiste momentos íntimos y con quien pasaste mucho tiempo. Superar a alguien lleva tiempo y está bien”, finalizó.