Sandra ‘Panterita’ Roch: nos enseña a sanar nuestras emociones para transformar nuestra vida

El pasado puede ser abrumador, un tormento que persigue a muchas personas a lo largo de distintas etapas de su vida y la razón por la que tienden a sentirse cansados, estresados y hasta estancados, pero ‘SER by Panterita’ la plataforma fundada por Sandra Elisa Roch, nos abre todo un panorama para agradecer, sanar, equilibrar y encontrar nuestra paz interior.

En un mundo en el que constantemente vivimos bombardeados de ‘malas noticias’, esto comienza a generar angustia, estrés, miedo, frustración y otras emociones negativas que con el tiempo van acumulándose, y que, tarde o temprano, terminan repercutiendo en nuestra vida y manifestándose hasta en nuestra salud ¿Alguna vez escuchaste que atraemos lo que somos?

‘Panterita’ resalta dos valores importantes, el perdón, y el agradecimiento, expresar lo que sentimos y no vivir nuestras batallas, ni en silencio, ni en soledad.

“Las personas muchas veces lo vivimos en soledad y lo guardamos adentro de nosotros porque creemos que si no lo expreso, no lo digo, no lo saco, se va a ir y no se queda ahí adentro guardado. Rencores, miedos, angustias, ansiedades. Se quedan ahí, guardaditas durante días, semanas, meses o incluso muchos años y van afectándonos”.

— Explica Sandra Elisa Roch.