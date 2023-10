Señales de que tu relación es unilateral y él no pone de su parte: no basta recibir migajas

Si sientes que eres tú la que lleva la batuta, la que pone más energía e interés, entonces estás ante las señales de que tu relación es uniteral y él no le está invirtiendo el mismo esfuerzo que tú.

Sabemos que hay etapas donde no le podemos dar a nuestra pareja el 100% por diversas situaciones personales, pero si esto más que una fase se ha convertido en rutina o costumbre, esto deja de ser sano y se necesita tomar decisiones para volver a un balance.

Señales de que tu relación es unilateral

Eres tú la que calla y acepta

Pareja Si tu pareja te trata de esta manera, es mejor evaluar (Vera Arsic/Pexels)

Cuando le dices que algo va mal, pero él no termina corrigiendo, si eres la que calla y acepta, tarde o temprano esto va a mermar tu autoestima, dignidad y salud. Si no pueden llegar a acuerdos y eres tú la que siempre termina cediendo, la que prioriza al otro para ir salvando la relación y la que hace todos los esfuerzos para que las cosas cambien, te estás desgastando.

Sensación de vacío

Pareja Tu pareja puede sufrir de apego evitativo ( Pixabay/Pexels)

Sientes que tus necesidades emocionales, o sexuales, no están siendo satisfechas. Puedes tener al lado a la pareja, hablar con ella, hacer vida a su lado cada día y sin embargo, no te sientes amada o comprendida. Incluso, esto puede hacer que te cohíbas a la hora de hablar de tus sentimientos pues en él solo encuentras un muro, mientras que cuando él necesita de ti o se siente mal, estás ahí inmediatamente para atenderle.

Eres la de la iniciativa

Pareja No te quedes en relaciones insatisfactorias (Freepik)

Eres la que propone las salidas románticas, los detalles, quien siempre dice cosas bonitas y más... Simplemente te sientes lejos de su lista de prioridades porque si no tomas la iniciativa, nada de eso ocurriría. Si no está haciendo tiempo para ti, es posible que no se preocupe tanto por ti o por la relación.